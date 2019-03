Die Ausgangslage vor dem Match, das am Sonntag um 18 Uhr beginnt, ist klar: Spitzenreiter SuS Neuenkirchen (40:2 Punkte) führt mit großem Abstand die Tabelle an und steht kurz vor dem Sprung in die Landesliga . Im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz hat es die WSU (33:9) mit dem TV Kattenvenne (32:8), Sparta Münster (32:10) und der DJK Coesfeld (31:11) zu tun. „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, denn nach dem Spiel gegen Neuenkirchen reisen wir zu Sparta Münster. Danach wissen wir, wie unsere Chancen stehen“, erklärt Hamsen .

In Neuenkirchen holten sich die Warendorfer eine heftige 25:38-Schlappe ab, da lief gar nichts zusammen. „Neuenkirchen hat uns richtig vorgeführt, das war echt bitter. Jetzt wollen wir dem Spitzenreiter in eigener Halle zeigen, dass wir auch Handball spielen können und zurecht auf dem zweiten Platz stehen“, ergänzt er.

Auf heimischem Terrain fühlen sich die Warendorfer sichtlich wohler als auf fremdem. Schließlich gaben sie in zehn Spielen keinen einzigen Punkt ab, die elf Miesen sammelten sie auswärts. „Natürlich wünsche ich mir, dass unsere Heimweste weiß bleibt. Aber der Gegner ist wirklich eine Klasse für sich. Vor der Saison hatte ich nicht damit gerechnet, dass die Truppe so dominant ist. Für uns wird es unheimlich schwierig, weil wir personell gebeutelt sind“, stöhnt Hamsen.

Mit Kevin Wiedeler und Peter Ellebracht plagen sich gleich zwei Leistungsträger mit Beschwerden an der Achillessehne herum und kommen höchstens zu Kurzeinsätzen. Michael Bilitewski fällt auf jeden Fall verletzt aus. Daher springt Christian Schwaer aus der Reserve ein.