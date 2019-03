TuS Freckenhorst: In der Not ist auf Lars Brechler Verlass

Der 27-Jährige arbeitet als medizinisch-technischer Radiologie-Assistent in der Uniklinik Münster und absolviert seit anderthalb Jahren ein Studium der Betriebswirtschaft, und zwar an drei Abenden pro Woche. „Das war der Grund, warum ich 2017 kürzergetreten und vom Oberligisten Neuenkirchen zum TuS gewechselt bin.“

Lars Brechler, die Karriere in Bildern 1/40 Lars Brechler, die Karriere in Bildern Foto: Wolfgang Schulz

Doch Anfang des Jahres ist Brechler von Münster nach Nordwalde gezogen, wo er mit seiner Freundin gebaut hat. „Und jetzt kann ich den Aufwand mit den Fahrten nach Freckenhorst nicht mehr auf mich nehmen, da brauche ich für eine Strecke locker eine Stunde.“

Einmal trainiert, einmal gespielt

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat Brechler genau einmal trainiert (am Donnerstag) und einmal gespielt (gegen Cappel). „Wenn es die Zeit erlaubt, komme ich gerne nach Freckenhorst, um auszuhelfen und Kontakt zu den Jungs zu halten. Aber es tat jetzt auch einmal gut, fast drei Monate am Stück gar nichts zu machen und die Wochenenden zu genießen. So eine lange Pause vom Fußball habe ich seit meinem vierten Lebensjahr nicht gemacht“, erzählt Brechler.

In Telgte ging‘s los

Angefangen hat er mit dem Fußball in seinem Heimatort Telgte, im zweiten B-Jugendjahr wechselte er nach Ostbevern, weil die Familie dort hinzog. Zwei Jahre spielte er als Senior für den BSV, dann wechselte er zurück zur SG Telgte, zum Landesligisten Preußen Borghorst und schließlich zum Oberligisten SuS Neuenkirchen, für den er drei Jahre lang kickte:

Alte Bekannte beim TuS

„Als ich dann kürzertreten wollte, war der TuS Freckenhorst naheliegend. Zum einen kannte ich viele Spieler und auch Trainer Andreas Strump aus gemeinsamen Telgter Zeiten, zum anderen hatte Heinz Goldmann schon lange Kontakt zu mir gehalten.“

„Da brennt nichts an“

In Freckenhorst erlebte der auf fast allen Positionen spielende Fußballer in seinen anderthalb Jahren etliche Aufs und Abs, das Team setzte sich stets im dichten Mittelfeld fest. Derzeit gucken die Schwarz-Gelben nach vier Niederlagen am Stück nach unten. „Da wird aber nichts anbrennen, da die vier Letzten der Tabelle zuletzt kaum ein Spiel gewonnen haben. Wenn der TuS noch drei bis sechs Punkte holt, ist er durch“, prognostiziert der 27-Jährige, der möglicherweise auch am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Sönnern im Kader steht.

Notnagel bis zum Sommer

„Das entscheidet sich ganz kurzfristig“, verrät er. Klar ist, dass er sich für die neue Saison einen Verein in Nordwalde und Umgebung sucht und ein Jahr später nach abgeschlossenem Studium noch einmal richtig angreifen möchte. Doch bis zum Sommer macht er erst einmal als Notnagel weiter.