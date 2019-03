Vier Niederlagen am Stück haben TuS-Trainer Andreas Strump aufs Gemüt geschlagen – auch wenn die Lage (noch) nicht wirklich bedrohlich ist. „Allerdings sind neun Punkte Abstand zur Abstiegszone vor den letzten zehn Spielen auch kein Ruhekissen. Gegen Sönnern müssen wir den Bock einfach umstoßen“, fordert der Übungsleiter eine Leistungssteigerung und drei Punkte. Der Zwölfte aus Sönnern liegt mit einem Zähler weniger einen Platz hinter den Freckenhorstern. Anstoß: Sonntag um 15 Uhr am Feidiek.

Um 13.30 Uhr empfangen die Regionalliga-Frauen der Warendorfer SU Alemannia Aachen. Der Abstieg der Gastgeberinnen ist nicht mehr zu verhindern. „Dennoch haben alle Spaß und sind voll bei der Sache. Die Mannschaft will da weitermachen, wo sie zuletzt in Köln aufgehört hat. Wir haben uns einige Möglichkeiten erarbeitet, müssen allerdings vor dem gegnerischen Tor die Ruhe bewahren“, wünscht sich Warendorfs am Saisonende scheidender Coach Andre Kuhlmann. Der Gast aus Aachen belegt zwar Rang fünf, ist aber in Sachen Klassenerhalt noch lange nicht aus dem Schneider.

Vier der fünf A-Ligisten treten um 15 Uhr an: Sassenberg gegen Handorf, Everswinkel gegen Gelmer, Hoetmar in Sendenhorst und die Warendorfer SU bei Eintracht Münster. Bereits um 12.30 Uhr gastiert die WSU-Zweite bei Roxel II.