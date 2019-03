Tus Freckenhorst räumt die letzten Zweifel gegen Sönnern aus

„Das dürfte es gewesen sein“, freute sich Stand-By-Spieler Lars Brechler , den Trainer Andreas Strump im Mittelfeld aufgeboten hatte. Auch für ihn ist es das gewesen. „Jetzt werde ich nicht mehr aushelfen. Wenn nichts Besonderes passiert, werde ich vielleicht beim letzten Heimspiel noch einmal auflaufen“, blickte der 27-Jährige nach vorn. Bekanntlich wird er den TuS im Sommer verlassen.

Fußball-Bezirksliga, Freckenhorst - Sönnern 3:0

Dasselbe gilt für auch seinen Trainer Andreas Strump, dem nach dem Abpfiff ein Stein vom Herzen fiel: „Nach den vier Niederlagen am Stück war das ein ganz wichtiges Spiel. Aber die Mannschaft hat sich gesteigert und hoch verdient gewonnen. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit fast in Rückstand geraten wären.“

Der TuS-Coach sprach die 27. Minute an, als Sönnerns Fabian Wengler die Latte getroffen hatte. Auf der anderen Seite besaß Mark Harbert bereits nach drei Minuten eine dicke Chance.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gastgeber den Druck und machten innerhalb von 20 Minuten alles klar. Mark Harbert nach Pass von Pierre Jöcker (47.), Max Kretzer per 16-Meter-Schuss (62.) und ein Eigentor von Steffen Kree (66.) sorgten vorzeitig für die Entscheidung. Zwischendurch hatte Jöcker (53.) noch eine Riesenchance ausgelassen und die Latte des leeren Tores getroffen. Im weiteren Spielverlauf plätscherte die Begegnung ohne große Höhepunkte dahin.

Freckenhorst: Hart - Leivermann, Gierhake, M. Mersmann, Krolikowski (88. Kortenjann) - Harbert, Kretzer, Brechler (82. Becker), Bahonjic (83. Holthusen), Sowa - Jöcker. Tore: 1:0 Harbert 47.), 2:0 Kretzer (52.), 3:0 Kree (ET, 66.).