Weste der Warendorfer hat den ersten Flecken

Trainer Stefan Hamsen hatte große Gegenwehr seiner Jungs mit Wohlwollen gesehen, haderte aber natürlich mit der Niederlage: „Ohne die beiden Ausfälle von Kevin Wiedeler und Peter Ellebracht, die für die einfachen Tore sorgen, wäre vielleicht mehr drin gewesen.“

Handball Bezirksliga, Warendorf - Neuenkirchen 25:30 1/18 Handball Bezirksliga, Warendorf - Neuenkirchen 25:30 Foto: R. Penno

In der komplett gefüllten Warendorfer Halle lieferten sich die beiden Aufstiegsaspiranten eine Anfangsphase auf Augenhöhe, bis zum 5:5 nach einer Viertelstunde wechselte die Führung mehrmals. Dann wurde der Spitzenreiter immer besser und setzte sich langsam ab, vier Minuten vor der Pause hieß es 9:14 aus Warendorfer Sicht.

„Da hatte ich schon das Gefühl, dass uns das Spiel etwas entgleitet“, fürchtete Hamsen. Doch die Befürchtungen bestätigten sich - zumindest vorerst - nicht. Bis zur Pause waren die Warendorfer wieder in Schlagdistanz.

„Für die zweite Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen und den Matchplan noch einmal etwas geändert. Doch der ging durch die vielen Zeitstrafen nicht auf“, haderte Hamsen mit einigen umstrittenen Zeitstrafen. Zwar gelang Jan Linnenbank kurz nach der Pause das Anschlusstor zum 14:15, doch dann kassierte die Sportunion gleich vier Zeitstrafen in fünf Minuten.

Neuenkirchen warf fünf Tore in Folge und setzte sich dabei wieder komfortabel ab. Vor allem Kevin Achterkamp tat der WSU in dieser Phase immer wieder weh. Die Sportunion zeigte zwar weiter großen Einsatz, kam aber nicht mehr in Schlagdistanz.

WSU: Kolodzei, Stukenbrok, Hartmann - Nitsche (6/1), Baggeroer, Ahlbrand (je 5), Schemann (4), Weber, Linnenbank (je 2), Tönnies (1), Hippler, Ahlke, Muesmann.