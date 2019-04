Interview am Montag

Sassenberg -

Den Kantersieg in Burgsteinfurt mussten Sassenbergs Handballerinnen teuer bezahlen: Torjägerin Verena Haßmann zog sich eine schwere Knieverletzung zu und wird am Samstag im Topspiel gegen Versmold aller Voraussicht nach fehlen. WN-Redakteur Wolfgang Schulz unterhielt sich am Montag darüber mit ihrem Ehemann und Trainer Daniel Haßmann.