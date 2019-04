3:0 bezwangen die Freckenhorster den Tabellennachbarn aus Sönnern, das Quartett aus dem Keller blieb einmal mehr durchweg sieglos. Mit nunmehr zwölf Punkten Abstand zum Viertletzten ist der TuS auf der sicheren Seite. „Das war vielleicht der wichtigste Sieg in dieser Saison, jetzt haben wir Klarheit“, freut sich TuS-Trainer Andreas Strump . Gerade im zweiten Abschnitt bestimmten die Hausherren eindeutig das Geschehen und verdienten sich den klaren Erfolg.

Bönen zieht weg

Während die vier Letzten aus Sünninghausen, Ennigerloh, Unna und Rhynern kaum noch zu retten sind, ist auch an der Spitze eine Vorentscheidung gefallen: Erkan Baslarli schoss Aufsteiger IG Bönen in der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg beim Topspiel in Drensteinfurt. Sieben Punkte Vorsprung werden sich die Bönener, die zudem ein Spiel weniger bestritten haben, nicht mehr abnehmen lassen.

Westkirchen überrascht

In der A-Liga sorgte das weit abgeschlagene Schlusslicht aus Westkirchen für die große Überraschung, rang es doch Spitzenreiter Borussia Münster durch ein Last-Minute-Tor von Timo Hilse ein 1:1 ab. Doch bei elf Punkten Vorsprung auf die Warendorfer SU können die Borussen diesen Ausrutscher gut verkraften.

Handorf kommt

Am anderen Ende der Tabelle ist es durch zwei 4:1-Siege des TSV Handorf (erst gegen Everswinkel, jetzt sogar in Sassenberg) noch mal spannend geworden – zum Leidwesen des SC Hoetmar und des SC DJK Everswinkel, die nun in die Nähe des Relegationsplatzes gerutscht sind. Während Hoetmar mit dem 3:3 zumindest einen hart erkämpften Punkt aus Sendenhorst mitnahm (dank drei Toren des künftigen Trainers Daniel Averbeck), ließ sich der SC DJK in der Schlussphase gegen Gelmer noch drei Treffer zum 3:5 einschenken.