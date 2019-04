Markus Marienfeld bereitet sich wie viele andere Mitglieder des WSU-Lauftreffs auf den Rennsteiglauf im Mai vor. Dort will er Halbmarathon laufen. Bisher war er sehr erfolgreich auf der „Kurzdistanz“ zwischen fünf und zehn Kilometern. Aber auch die 12,4 km beim Berglauf in Ibbenbüren meisterte er sehr erfolgreich als Altersklassenzweiter in 56:14 Minuten. Janne Lehmann kam in diesem Jahr nach 1:19 Stunden als Altersklassendritte ins Ziel.

Die 24,7 km absolvierte Norbert Zumdieck als schnellster WSU-Akteur in einer Zeit von 2:08 Stunden. Aufs Treppchen kam auf dieser Strecke aber nur Jerik Lehmann als Zweiter seiner Altersklasse (2:34), der dabei vom Lauftreff-Trainer Julian Tatje begleitet wurde. Niklas Polomka und Benjamin Siegmund kamen gemeinsam in 2:15 ins Ziel, Tanja Meimann erreichte dieses nach 2:34, ihr Ehemann Christian nach 2:42. 13 Minuten länger benötigten Kathrin Plaskaty und Bernd Horstmann.

Frohen Mutes blickt die Gruppe auf die nächste Herausforderung, den Hermannslauf. Der geht am 28. April über die Bühne.