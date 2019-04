RV Gustav Rau Westbevern: Richter sparen nicht mit Lob

Eine Woche vor der Kreisjugendstandarte stimmt die Form. Vor allem auch bei den jungen Reitern des RFV „ Gustav Rau “ Westbevern. Zum 13. Mal hatte der Verein zum Hallenturnier auf seine schmucke Anlage in Vadrup eingeladen. Unter den vielen Nennungen fiel eins besonders auf: Die Gastgeber waren gerade in den Prüfungen für die Anfänger stark vertreten.

Gefühlt die Hälfte der Teilnehmer stellte der Verein bei den Wettbewerben in Dressur und Springen, manchmal waren sie gar deutlich in der Überzahl. Dass dabei viele Schleifen herausspringen, versteht sich von selbst. Die Leistung jedenfalls stimmte bei allen, für manch einen Nachwuchsreiter war es das erste Turnier.

Hallenreitturnier des RFV „Gustav Rau“ Westbevern 1/40 Die heimischen Pferdesportler trafen sich in Vadrup zum Hallenreitturnier des RFV „Gustav Rau“ Westbevern. Foto: R. Penno

So war einst auch Annika Schnüpke eingestiegen. Etliche Schleifen in den unterschiedlichsten Farben hat sie seitdem gesammelt. Beim Heimturnier kamen weitere dazu. Mit Carreras gewann sie die erste Abteilung des Stilspringens der Klasse A, einem der drei Wettbewerbe für U 25-Reiter. Die Wertnote 8,2 vergaben die Richter an das Paar, mit der Note 8,0 reihte sich Schnüpkes Vereinskollegin Alexandra Decker mit Nasty Boy auf Rang zwei ein.

In der Zwei-Sterne-Springprüfung musste Linn Zepke (Westbevern) mit Betty Boo nur Thea Greta Hufelschulte (RFV Greven) und Cortez den Vortritt lassen, Dritte wurde Franziska Koßmeier (RFV Ostbevern) mit Donna Viktoria. Im A-Springen mit steigenden Anforderungen holte sich Annika Schnüpke, diesmal mit Rock Star, eine weitere Schleife für Platz zwei ab. Nur 13 Zehntel trennten sie von Lara Sundermann (ZRVFV Ladbergen) und Bornada.

Dann hieß es: Früh übt sich, wer ein Springreiter werden will. Die beiden Richter Lina-Sophie Otto und Paul Gummelt kamen bisweilen aus dem Staunen nicht mehr raus und sparten nicht mit Lob. „Wenn Richter klatschen dürften ...“, begann Otto beispielsweise ihren Kommentar zu Paul Suttorp vom RFV Alverskirchen-Everswinkel. Mit Schierensees Heart and Soul hatte er soeben eine blitzsaubere Runde abgeliefert und erhielt dafür neben dem Lob die Wertnote 8,1, die ihm Platz drei bescherte. Die Siegerschleife ging an Tialda Sophie Snethkamp vom RFV Ostbevern. Mit Shadow Dancer bekam sie die Note 8,4 und den Kommentar: „Dass du hier in der Höhle des Löwen so auftrittst“, meinte Paul Gummelt.

Die Gastgeber revanchierten sich umgehend. Beim Stilspring-Wettbewerb gingen die ersten vier Plätze an den RFV Gustav Rau: Jana Schomaker stellte sich in der Platzierung vor Annika Kühn, Jessica Wendker und Anna Zepke auf. Zusammen mit Zepke wurde Lotta Scharffetter Vierte, sie gewann auch die Kombinierte Prüfung.