Gerade noch wurden die Meister des Jahres 2018 gefeiert: Am vergangenen Wochenende trafen sich die besten Jugendmannschaften des Kreisreiterverbandes Warendorf zur Siegesfeier der Kreisjugendstandarte 2018, eine Woche später werden schon die nächsten Sieger gesucht. Am 6. und 7. April richtet der RV Warendorf die Kreisjugendstandarte aus.

Die Veranstaltung auf der Reitanlage in der Bauernschaft Dackmar ist das erste Freiluft-Turnier in jedem Jahr. Entsprechend groß dürfte die Vorfreude bei allen Teilnehmern sein. Als Titelverteidiger der Kreisjugendstandarte geht der RFV Milte-Sassenberg an den Start. Es wird keine leichte Aufgabe, die Standarte zu verteidigen. Wie sich beim Hallenturnier in Westbevern zeigte, ist die Konkurrenz gut vorbereitet. Dennoch muss alles passen in den fünf Prüfungen. Angemeldet haben sich elf Mannschaften.

Das April-Turnier des Reitvereins Warendorf hat aber auch neben der Jugendmeisterschaft ein umfangreiches Programm zu bieten. So werden auch erneut die besten heimischen Reiter für den Emshof- und den Mini-Emshofpokal gesucht, die in zwei kombinierten Prüfungen mit Dressur, Springen und Gelände ermittelt werden.

Im weitläufigen Gelände geht es am Samstag (11.30 Uhr) um die Qualifikation der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde für das Bundeschampionat. Auch Julia Krajewski, Mitglied der Deutschen Vielseitigkeitsmannschaft bei den Weltreiterspielen 2018, wird zwei junge Pferde vorstellen. Der Geländereiter-Wettbewerb am Sonntag stellt die nächste Station des Junior-Potts-Pokals dar, am Nachmittag steht nach dem Stil-Geländeritt der Klasse A auch der Sieger im U25-Championat Vielseitigkeit fest.

Gestartet wird das Turnier am Samstag um 9 Uhr mit der Dressurprüfung der Klasse E. Der letzte Teil für die Kreisjugendstandarte ist am Sonntag um 12 Uhr eine Springprüfung der Klasse A, danach folgt die große Siegerehrung auf dem Hauptplatz.