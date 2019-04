Die Handballerinnen des VfL können am Samstag mit einem Heimsieg über Verfolger SpVg Versmold den Sprung in die Verbandsliga perfekt machen, der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr. Doch Torjägerin Verena Haßmann (33) wird nur zuschauen können. Die schnelle Rückraumspielerin zog sich beim letzten Match in Burgsteinfurt einen Kreuzbandriss zu und wird in diesem Jahr nicht mehr auf dem Feld stehen.

„Jetzt erst recht“

„Das ist für Verena persönlich und natürlich auch für die Mannschaft ganz bitter. Aber wir müssen das Beste daraus machen. Zwar sind alle Beteiligten schwer geschockt, doch das Training verlief am Dienstag erstaunlich gut. Nach dem Motto ,Jetzt erst recht‘ wollen am Samstag alle ihr Bestes geben und die Meisterschaft perfekt machen“, erklärt VfL-Trainer Daniel Haßmann, der gleichzeitig auch Verenas Ehemann ist.

Zur Not reicht ein Punkt

Die Voraussetzungen vor dem Nachbarschaftsduell des Ersten gegen den Zweiten sehen so aus: Sassenberg führt vor den letzten drei Spieltagen mit 32:6 Punkten die Tabelle an, Versmold liegt zwei Zähler zurück und verlor das Hinspiel mit 17:19. Daher ist der VfL bei einem Sieg auf Grund des besseren Vergleichs auf jeden Fall vorn. „Mit einem Unentschieden könnte ich unter Umständen auch schon leben, dann würden wir unseren Vorsprung verteidigen“, verrät Haßmann, der von einem spannenden und eher torarmen Gipfeltreffen ausgeht.

Würdiger Rahmen

„Aufsteiger Versmold spielt clever und langsam mit einer starken Deckung. Wichtig ist, dass auch wir hinten sicher stehen. Unser Vorteil ist das Heimrecht. Ich gehe davon aus, dass die Halle voll sein wird. Der Verein hat sich einiges einfallen lassen, um für einen würdigen Rahmen zu sorgen“, ergänzt Haßmann. Er muss neben seiner Gattin auch auf Alex Kipp verzichten, ansonsten sind alle Spielerinnen einsatzbereit.