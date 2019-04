Was haben die Fußballer des TuS Freckenhorst und die U17-Mädchen des FSV Gütersloh in der kommenden Saison gemeinsam? Den Trainer. Christian Franz-Pohlmann wird vom Sommer an sowohl den Bezirksligisten als auch den Bundesligisten übernehmen.

„Wer mich kennt, weiß, dass ich auf dem Fußballplatz brenne. Ich werde in der neuen Saison beide Mannschaften hauptamtlich übernehmen, das ist dann meine Arbeit“, erklärt der Sassenberger, dessen Zwei-Jahres-Vertrag beim Frauen-Bundesligisten MSV Duisburg noch bis zum 30. Juni läuft. Dort wurde er im Februar 2018 von seinen Aufgaben entbunden.

Ehrenamtliche Aushilfe

Ende vergangenen Jahres sagte der 38-Jährige beim TuS Freckenhorst für die neue Saison zu, Anfang dieses Jahres sprang er – ehrenamtlich – bei den B-Juniorinnen des FSV Gütersloh ein, die auf einem Abstiegsplatz standen. „Das ist mein Dankeschön für die gute Zeit, die ich von 2009 bis 2016 in Gütersloh hatte“, erklärt Franz-Pohlmann, der mit den Mädchen vier Siege in vier Spielen errang und das Abstiegsgespenst schnell vertrieb. Damals hatte er sechs Jahre lang die B-Juniorinnen in der Bundesliga und eine Saison die Frauen des FSV in der 2. Liga trainiert, der Kontakt zu diesem Club war nie abgerissen.

Als jetzt das Angebot des FSV kam, in der neuen Saison neben dem TuS auch die Mädchen zu trainieren, sagte der Coach nach Rücksprache mit den Freckenhorstern zu: „Ich freue mich, auch in Zukunft mein Hobby zum Beruf zu machen. Terminpro­bleme wird es nicht geben.“

TuS hat Vorrang

Zweimal pro Woche will er den TuS trainieren, zweimal die Gütersloherinnen (sie haben noch zwei weitere Einheiten), die Herren spielen sonntags, die Mädchen samstags. „Und montags ist dann Zeit für die Analysen“, erläutert er seinen Wochenplan. Sollte es dann doch einmal zu einer Überschneidung kommen, genießt der TuS Vorrang. In der Vorbereitung gibt es keine Probleme, weil die Mädchen deutlich später in die Saison starten.

Kein konkretes Saisonziel

In Freckenhorst geht es dem neuen Übungsleiter, der für zwei Jahre unterschrieben hat, erst einmal darum, die Mannschaft nach dem Umbruch zu konsolidieren: „Die vielen Abgänge müssen erst einmal ersetzt, die neuen Akteure integriert werden. Vom spielerischen Potenzial her sieht es ganz gut aus, aber die unterschiedlichen Spielertypen müssen sich auch erst einmal finden. Daher haben wir uns auch kein konkretes Saisonziel gesteckt.“

Zwei Neue aus Beckum

Mit Jonas Brockhinke (25) und Daniel Jaspert (29) verpflichtete der TuS in dieser Woche zwei Akteure des Westfalenligisten Beckumer SV. „Wir haben zwar etliche Neue geholt, doch die meisten von ihnen haben einen engen Bezug zum TuS. Das ist dem Verein und mir sehr wichtig“, ergänzt er. Elf Spieler wechseln nach jetzigem Stand im Sommer an den Feidiek.