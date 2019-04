Beim SC DJK ist die Defensive schon traditionell das große Problem, nicht erst in dieser Saison. Dem 1:4 gegen Handorf folgte ein 2:4 gegen den FC Münster 05 , beide Teams gehören zu den Abstiegskandidaten der Liga. „Wir erlauben uns hinten immer wieder zu viele individuelle Fehler“, klagt Trainer Enver Rama . Wenn die Everswinkeler diese nicht bald abstellen, droht der Absturz in die B-Liga. Schon am kommenden Sonntag muss im Heimspiel gegen den Vorletzten aus Greven ein Sieg her – sonst droht eine Zitterpartie bis zum Saisonende.

Der SC Hoetmar lieferte am Sonntag eine ordentliche Leistung ab, die jedoch gegen den Tabellenvierten aus Kinderhaus nicht reichte. Noch haben die Schwarz-Gelben ein Fünf-Punkte- Polster auf den Relegationsplatz, doch dies kann schnell aufgebraucht sein. Schließlich punktet die Konkurrenz im Keller regelmäßig.

Das gilt auch für die Reserve der Warendorfer SU, die sich beim 1:4 gegen Spitzenreiter Albachten ordentlich aus der Affäre zog. Noch beträgt der Rückstand des Schlusslichts zum rettenden Ufer nur drei Punkte. Allerdings haben die Warendorfer auch nur noch sechs Mal die Gelegenheit, das Ufer zu erreichen.

Der TuS Freckenhorst schien vor einer Woche mit dem Thema Abstieg schon durch zu sein. Doch die miserable Vorstellung beim 1:4 gegen BW Sünninghausen gibt Anlass zur Beunruhigung. Im neuen Jahr sind die TuSler überhaupt nicht in Schwung gekommen. Am Sonntag war Trainer Andreas Strump mächtig sauer auf seine Truppe, die sich gegen den Abstiegskandidaten kaum eine Chance erspielte und hinten viele Fehler produzierte. „Wir müssen demnächst ganz anders auftreten, wenn wir nicht noch unten reinrutschen wollen“, fordert der Coach, der seinen Club bekanntlich im Sommer verlassen wird.