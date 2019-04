David Maßmann von der Warendorfer SU trumpft groß auf

„Es ist alles glatt gelaufen. Mit der Organisation, aber auch mit den sportlichen Leistungen aller unserer Teilnehmer, können wir rundum zufrieden sein“, zog Maxi Reimann , Pressewart der Schwimmer der Warendorfer SU, gestern ein positives Fazit der Jubiläumsveranstaltung.

Unter den zahlreichen WSU-Teilnehmern überragte David Maßmann (Jahrgang 2004) alle anderen, obwohl auch diese viele persönliche Bestleistungen aufstellten. Maßmann hatte sich im vergangenen Jahr auf der 200-Meter-Brust-Strecke für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert. Am Wochenende gelang ihm dies erneut in der Zeit von 2:34,22 Minuten. Aber zusätzlich erschwamm er sich in der Bundeswehrsportschule das Startrecht bei den diesjährigen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften für die Bruststrecken über 50 sowie 100 Meter. David Maßmann schlug nach 31,98 Sekunden beziehungsweise 1:11,35 Minuten an.

40. Pokalschwimmen der Warendorfer SU 1/24 Bei der Jubiläumsausgabe des Pokalschwimmens der Warendorfer SU gab es über 4000 Starts. Foto: R. Penno

Paul Weißen (2010) trat vier Mal an und siegte jeweils. Über 100 Meter Freistil benötigte er 1:25,96 Minute, über 100 Meter Brust 2:00,97 Minuten, über 50 Meter Freistil 38,29 Sekunden und über 50 Meter Rücken 42,28 Sekunden.

Maximilian Reimann

Theresa Reimann (1998) gewann in 1:07,84 Minuten die 100- und in 2:27,84 Minuten die 200-Meter-Schmetterling-Distanz.

Maximilian Reimann (1996) schwamm über 50- und 100-Meter-Schmetterling absolute Bestzeiten (27,02 Sekunden beziehungsweise 1:02,04 Minuten) und überzeugte auch mit starken Leistungen über 50- und 100-Meter-Brust, die er in 32,08 Sekunden und 1:12,82 Minuten bewältigte. Bei seinen sechs Starts holte er zwei Mal Bronze, belegte drei Mal Platz fünf und einmal Rang sieben.

In den Staffelwettbewerben holte die Warendorfer SU auf der Vier-Mal-100-Meter-Freistil-Distanz mit Maximilian Reimann, Felix Reimann, Tobias Leifer und Maxim Giss die Silbermedaille. Sie benötigten 3:53,23 Minuten.

Über die gleiche Distanz schwammen die WSU-Frauen Theresa Reimann, Amy Cordes, Anna Weißen und Zoe Schürmann in 4:25,98 Minuten auf Platz drei.