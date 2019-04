Das Techniktraining des Winters zahlte sich aus. In seinem ersten Wettkampf mit dem 600-Gramm-Speer warf er in allen sechs Versuchen Bestleistung. Mit einer Weite vom 39,75 Meter im zweiten Versuch gewann er nicht nur den Kreismeistertitel im Speerwurf, sondern übertraf auch die Qualifikationsnormen (35 Meter) für die westfälischen Jugendmeisterschaften und die NRW-Meisterschaften, die im Juni in Paderborn und in Duisburg ausgetragen werden. Auch im Kugelstoß und Diskuswurf belegte Justus Lakemper jeweils den ersten Platz.

In der Altersklasse W 15 startete Pia Brunsmann (TuS Freckenhorst) im Kugelstoßen. Die Drei-Kilo-Kugel stieß sie in mehreren Versuchen auf persönliche Bestweite. Nur knapp verpasste sie mit 7,96 Meter die Acht-Meter-Marke. Ein gelungener Saisonstart, denn sie verbesserte ihre bisherige Höchstleistung um fast einen halben Meter verbessert.

Philipp Große Lengerich (WSU) der zuletzt als Kind und Jugendlicher gestartet war, fand nach mehr als zehn Jahren Pause zurück zur Leichtathletik. Er ist seit kurzem sowohl als Trainer im Kinderbereich, als auch wieder selbst als Athlet in der Männerklasse aktiv. Für ihn waren die Kreismeisterschaften eine erste Standortbestimmung, die er sehr gut meisterte. Die 7,25 Kilogramm schwere Kugel stieß er auf 10,82 Meter. Damit gewann er den Kugelstoßwettbewerb. Im technisch anspruchsvollen Diskuswurf steigerte sich Große Lengerich im Wettkampfverlauf. Im sechsten Versuch erreichte er 35,21 Meter, was Platz zwei bedeutete. Im Speerwurf belegte er den dritten Platz.

Nach diesem erfolgreichen Saisonauftakt blicken die Ems-Werfer sehr zuversichtlich auf die kommenden Wettkämpfe und Meisterschaften.