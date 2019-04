Eines der schwersten Matches davon dürfte das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den FSC Rheda sein.

„Bloß keinen Abstiegskampf zum Ende meiner Trainertätigkeit“, appelliert der Coach an seine Mannschaft. Sollte Rheda, die das Hinspiel hoch verdient 4:2 gewannen, auch Sonntag siegen, wäre der TuS Freckenhorst in einer durchaus schwierigen Situation. „Am nächsten Spieltag haben wir regulär frei – die Mannschaften hinter uns können also Punkte auf uns gut machen. Deshalb ist ein Erfolg gegen Rheda extrem wichtig“, so Andreas Strump, der von einem „allerdings sehr schwierigem Spiel“ sprach.

Im Hinspiel war Rheda läuferisch, kämpferisch und spielerisch besser als der TuS. Um Sonntag zu punkten, muss sich Strump eine Taktik überlegen, wie die Kombinationen der Gäste, die schnell das Mittelfeld überwanden, früher gestoppt werden können. „Ich habe derzeit keinen klassischen Zehner, was es schwieriger macht. Aber es wird mir sicherlich etwas einfallen“, so der TuS-Coach.