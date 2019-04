Die will der SC DJK Everswinkel unbedingt verhindern, zumal bei einer Niederlage der Abstand zum Relegationsplatz auf zwei Zähler schmelzen könnte. „Vor vier Wochen hätten wir über Abstiegskampf gelacht – nun sind wir mittendrin. Aber wir haben es noch selbst in der Hand. Ich bin zuversichtlich, dass wir schon gegen Greven zeigen, dass wir in der Liga bleiben werden“, geht trotz einiger Verletzter, Ulauber und rot-gesperrter Akteure Enver Rama , der selbst auflaufen wird, zuversichtlich in das Heimspiel.

Mit der Defensivleistung seiner Mannen ist Rama eigentlich ganz zufrieden. Nur vorn bereiten ihm seine Kollegen manchmal Kopfzerbrechen: „In der Offensive fehlt es bei uns manchmal an der Durchschlagskraft.“

Nach den zuletzt drei Niederlagen wäre ein Dreier – gerade gegen eine Mannschaft unterhalb des eigenen Tabellenplatzes – für die Everswinkeler ganz besonders wichtig. Sie würden zeigen, dass sie auch Abstiegskampf können.