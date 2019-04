SC DJK Everswinkel spielt gegen BW Greven endlich mal wieder zu Null

„Man hat der Mannschaft eine gewisse Verunsicherung angemerkt, insgesamt sind wir aber als Kollektiv geschlossen aufgetreten und haben so gut wie nichts zugelassen.“ SC-DJK-Coach Frederick Isselhorst war am Ende mit dem Gesehenen, vor allem aber mit dem Ergebnis zufrieden. Schon lange hatte seine Elf nicht mehr zu Null gespielt. Verdient war der Sieg in jedem Fall, denn die Anzahl der klareren Chancen sprach deutlich für die Heimelf.

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 1/18 Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Fußball Kreisliga A, Everswinkel - BW Greven 1:0 Foto: Jonas Wiening

Im ersten Durchgang passierte nichts. Einzige Ausnahme war die Chance von Marian Brügger nach zehn Minuten, als er von der rechten Seite auf das Tor marschierte, der Schlussmann der Grevener aber parierte. Die Gäste waren spielerisch nicht schlechter, strahlten aber null Torgefahr aus. Ein Manko, was sie dringend abstellen müssen.

Im zweiten Abschnitt passierte dann deutlich mehr, allerdings nur auf Seiten der Gastgeber. Zunächst verzog Jonah Serries, nachdem ihm der Ball nach einer Ecke plötzlich vor die Füße fiel (51.) Den nächsten Warnschuss gab Mentor Rama per Freistoß ab, der allerdings kein Problem für den BW-Torhüter darstellte (62.).

Der entscheidende Treffer fiel nach einem Konter: Marian Brügger setzt sich über links durch und flankt genau auf Serries, der mit dem Kopf vollendet (64.). Serries hätte noch zwei weitere Treffer erzielen müssen. Einmal wurde sein Versuch auf der Line geklärt (69.), beim zweiten Mal scheiterte er per Kopf am Pfosten (74.). Die Gäste versuchten in der Schlussphase zwar alles. Doch mehr als zwei Halbchancen in der Nachspielzeit waren nicht mehr drin.

Everswinkel: Lemke - Rolle, Kruse, Schöppner, Franze (46. F. Hentschel) - M. Rama, Klaas, Winkelkötter, M. Hentschel (88. R. Serries), Brügger - J. Serries (84. Smelko). Tore: 1:0 J. Serries (64.).