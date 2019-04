Jetzt ist der Vorsprung auf drei Punkte geschmolzen.

Rausch : Ja, das ist sehr bitter. Dabei war der Gegner alles andere als übermächtig, im Gegenteil.

Woran lag‘s denn?

Rausch: An den vielen kurzfristigen Abmeldungen im Laufe der Woche. Zu den Verletzten kamen auch noch einige Urlauber, so dass ich nur noch zwei Feldspieler auf der Bank hatte. Damit waren wir in diesem wichtigen Spiel einfach zu schwach besetzt.

Bleibt es im Keller damit bis zum Saisonende spannend?

Rausch: Davon gehe ich erst einmal aus. Das Schlimme ist, dass einige Leistungsträger für längere Zeit ausfallen. So fehlen beispielsweise mit Pascal Franke und Rene Herrmann gleich zwei Stürmer, die nicht zu ersetzen sind.

Und wenn der SC Müssingen am Saisonende den Klassenerhalt verpasst?

Rausch: Dann möchte ich ein Jahr später wieder aufsteigen. Ich habe für die kommende Saison zugesagt.

Und die Spieler?

Rausch: Da gibt es vier Abgänge und einige Fragezeichen, aber auch einige Neue. Bitter ist, dass uns mit Niklas Strotmann und Jan Büscher zwei Eigengewächse verlassen. Aber der Beruf geht nun mal vor.