Neuer 1. Vorsitzender der Abteilung ist Ludger Raude, der, wie auch alle anderen Vorstandsmitglieder, einstimmig ins Amt gewählt wurde.

Ralf Sawukaytis, Präsident der WSU, dankte Dieter Jaschinski für den langjährigen Einsatz: „So ein Unikat findet man in den Reihen der WSU nicht wieder.“

Dieter Jaschinski kann aber noch nicht ganz loslassen und wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Pressewart Roland Schäfer , der gemeinsam mit Dieter Jaschinski vor 40 Jahren mit dem Karatesport in Warendorf begann, bedankte sich im Namen der Abteilung bei Jaschinski für die vielen schönen Jahre: „Wir sind eine Gemeinschaft, in der das Miteinander, der Spaß am Karate und die damit verbundenen Werte gelebt werden.“

Markus Bergfeld wurde zum Kassenwart gewählt, Ellen Bienek als Jugendwartin bestätigt. Pressewart ist Roland Schäfer und Turnierwart Suat Arabul. Zudem wurde ein erweitertes Organisationsteam mit Ruth Stöhr, Lisa Brokbals und Bernd Wittenbrink gebildet. Es soll im Bedarfsfall den Vorstand aktiv unterstützen.