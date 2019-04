Eva-Katharina Lüth vom RFV Milte-Sassenberg glänzt auf Colorado

Dem Dressur-Late-Entry des RV Oelde am Gründonnerstag folgte am Samstag und Montag auf der Reitanlage am Ruthenfeld das Hallenturnier.

Samstag wurde das Geschehen mit der Dressurreiterprüfung der Klasse L eröffnet. In dieser Prüfung dominierte Sabine Bremer (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) die Konkurrenz auf Quila. Für beider Vorstellung vergaben die Richter die Wertnote 8.00. Auf den Edelmetallplätzen folgten Leonie Fischer (PSV Wessenhorst) mit For Me ( WN 7.80) und Theresa Voeth (RV Oelde), die Sir Mountain John gesattelt hatte (WN 7.40). Nele Merla (RFV Alverskirchen-Everswinkel) und Fantastic V folgten auf Rang sechs (WN 7.10).

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde 1/23 Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Beim nachfolgenden Dressurwettbewerb der Klasse E landete Mona Kobrink mit Baychello den ersten Sieg. Für sich und zugleich für den gastgebenden Verein (WN 7.70). Eva-Katharina Lüth (RFV Milte-Sassenberg) und Dark Fire gingen bei dieser Gelegenheit auf Silberkurs (WN 7.60).

Anspruchsvollste Prüfung des Samstags war das Stilspringen der Klasse L. In dieser mit einem Stechen ausgeschriebenen Prüfungen verwies Anne Nienaber (RV Geisterholz) die Konkurrenz mit Loona auf die Plätze. Beide erhielten zunächst die Stilnote 7.40 und bewältigten den Stechparcours strafpunktfrei in 34.26 Sekunden. Markus Bremer (Ennigerloh-Neubeckum) und Quila gingen aus den Dressuranforderungen mit der Note 7.50 hervor, waren dann im Stechparcours aber länger unterwegs (0.00/35.08).

Beim vorangestellten Stilspringen der Klasse A** gab Friederike Herrmann (RV Rüthen) der Konkurrenz mit Carlsson das Nachsehen (WN 7.90). Kirsten Schuckenberg (RFV Milte-Sassenberg) und Landrebell, an zweiter Stelle notiert (WN 7.80), fehlten der Hauch eines zehntel Punktes, um mit diesem Gespann gleichzuziehen. Über ihren zweiten Platz durfte sich die Amazone gleichwohl freuen.

Auf A-Niveau wurde auch am Montag geprüft. Im Springen, einer geschlossenen Prüfung, dominierte die Milter Amazone Eva-Katharina Lüth das Starterfeld. Sie und Colorado bewältigten den Parcours strafpunktfrei in 37.64 Sekunden. Im Kreis der Dressurreiter ging der Sieg derweil an Catalina Schmidt (PSV Steinhagen-Brockhagen) und BKS Coolio WE (WN 8.30). Diane Linnemann (RFV Alverskirchen-Everswinkel) und Dalinero IB machten mit dem dritten Platz auf sich aufmerksam (WN 8.00).