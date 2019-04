In ihrem letzten Saisonspiel feierten die Bezirksliga-Basketballer der WSU beim TuS Hiltrup II einen 68:63 (40:23)-Auswärtssieg.

Wie auch in den Wochen zuvor starteten die Warendorfer hellwach in die Partie. Bereits nach fünf Minuten lagen sie mit 17:3 in Führung. Gegen Ende des ersten Viertels kamen die Hiltruper etwas besser ins Spiel, die 26:13-Führung der WSU konnten sie allerdings nicht gefährden.

Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichener, trotzdem lagen die Warendorfer auch hier mit 14:10 vorn. Nach der Halbzeitpause gingen die Hiltruper wesentlich motivierter zur Sache, lagen allerdings zum Ende des dritten Viertels aber weiterhin klar zurück.

Erst im letzten Abschnitt zeigten die Warendorfer spürbare Ermüdungserscheinungen und ermöglichten den jetzt immer stärker werdenden Hiltrupern eine nicht mehr erwartete Aufholjagd, in deren Verlauf sie den Rückstand bis auf fünf Punkte verkürzten. Es blieb letztlich aber beim Erfolg des Gastes, der die Saison als Sechster beendete.

Nach dem Spiel zeigte sich WSU-Spielertrainer Tobias Harnischmacher zufrieden mit dem Auftreten seines Teams in der abgelaufenen Saison. „Nach einem durchwachsenen Start haben wir uns zum Ende hin deutlich gesteigert.“

WSU: Bürgel (17), Duheric (14), Etgaras (13), Kröger (11), Harnischmacher (9), Stratmann (4).