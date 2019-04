Da Freckenhorst aber nur einem Platz und zwei Punkte vor den Gästen platziert ist, dürften auch diese auf einen Dreier hoffen. Das Momentum dürfte aber auf Seiten der Gastgeber liegen, denn immerhin gelang am Ostermontag dem TuS ein 2:2-Unentschieden beim Tabellenzweiten in Drensteinfurt. Davor gewannen sie 2:0 daheim gegen Rheda. Anders sieht es für die Gäste aus, die mit vier Niederlagen in Folge – darunter zuletzt ein 1:2 auf eigenem Platz gegen Rheda – nach Freckenhorst reisen.

„Es wird ein heißes Spiel. Leider sind wir immer noch nicht komplett, so dass ich wieder umstellen muss. Klar ist, wir müssen gewinnen“, so der zuversichtliche Freckenhorster Trainer.