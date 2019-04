In der Münster-Ausgabe unserer Zeitung am Freitag lehnte sich Borussias Trainer Yannick Bauer weit aus dem Fenster, als er berichtete: „Es soll nicht überheblich klingen, aber wir wollen die Saison schon gebührend feiern. Die Musik ist bereits aufgebaut, wir haben extra einen Stadionsprecher organisiert, Einlaufkids sind dabei. Dazu die ganzen Fässer Freibier, die wir uns über die Saison erspielt haben. Und die 500 Würstchen, die uns eine Fleischerei für unser 100. Tor vergangene Woche gespendet hat.“

WSU-Coach Lukas Krumpietz zeigte sich Freitag etwas überrascht, dass sein Gegenüber so fest mit einem Sieg kalkuliert: „Wir haben dieses Spiel seit Anfang April bei uns auf der Tagesordnung. Wir erkennen an, dass Borussia über die gesamte Saison gesehen ein verdienter Meister und Aufsteiger sein wird. Allerdings möchten wir am Sonntag auch zeigen, was wir uns in dieser Saison erarbeitet haben. Wir haben ein gutes Gefühl und ich will bei Borussia gewinnen.“

Es wäre die erste Saisonniederlage für den Spitzenreiter, der in dieser Spielzeit 21 Siege einfuhr und vier Mal Remis spielte. Unter anderem reichte bei der WSU „nur“ zu einem 1:1.

Lukas Krumpietz zieht das Selbstbewusstsein aus dem Auftritt seiner Schützlinge in den Spielen seit der Winterpause: „Als wir zum Auftakt zu Hause unglücklich gegen Everswinkel verloren, hätte es kippen können. Doch die Mannschaft zeigte Charakter und macht mir deutlich, dass sie die Saison noch nicht abgeharkt haben.“ So trainieren die Warendorfer noch immer zwei Mal in der Woche, obwohl die Meisterschaft realistisch entschieden ist.

„Unser Saisonziel waren 70 Punkte“, erklärte Krumpietz. Um dies zu erreichen, müssen – und wollen – die Warendorfer auch in Münster gewinnen. „Sie sind offensiv stark, aber auch wir haben im Angriff zugelegt“, droht der WSU-Coach.