Baden-Württemberg hatte kurzfristig aus organisatorischen Gründen abgesagt. Fedde , dessen Team den zweiten Rang belegte, war mit dem Turnier zufrieden: „Alle waren extrem begeistert, es war viel los in der Halle. Ein super Turnier.“

An dieser Veranstaltung nehmen die vier besten Mannschaften der letzten deutschen Meisterschaft teil. Im Modus Jeder gegen Jeden trafen im ersten Spiel die Teams Hessen und Nord aufeinander. Der spätere Sieger, immerhin mit zwei Nationalspielern angereist, setzte sich klar mit 60:43 durch.

Und auch im zweiten Match behielten die Hessen die Oberhand, stießen bei der von Fedde trainierten Auswahl aber auf mehr Gegenwehr. „Wir haben wirklich gut dagegengehalten. Ich musste allerdings auf einige Spieler verzichten, daher hat es am Ende nicht ganz gereicht“, erzählte Fedde nach der 57:68-Niederlage. So standen die Hessen bereits nach den ersten beiden Spielen als Sieger fest. In der abschließenden Partie kämpften das Team Nord und das Fedde-Team um den zweiten Platz. Hier setzte sich das Team NRW, für das unter anderem die beiden Warendorfer Vedat Kolkilic und Marco Hoffmann aufliefen, klar mit 69:54 durch.

Unter den Augen von Nationaltrainer Martin Otto nahm Warendorfs Bürgermeister Axel Linke die Siegerehrung vor.