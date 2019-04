Größtes Sorgenkind des hiesigen Kreises ist die Reserve der Warendorfer SU. Sie kassierte nicht nur eine 1:4-Schlappe in Herbern. Viel bitterer ist die Tatsache, dass die Konkurrenz im Keller ausnahmslos punktete. Das rettende Ufer ist inzwischen sechs Punkte entfernt, der Relegationsplatz drei. „Jetzt wird es sehr schwer für uns, an den letzten vier Spieltagen diesen Rückstand aufzuholen“, erklärte Warendorfs Fußball-Chef Michael Grothues nach der Partie. Schließlich nehmen die drei nächsten Gegner die Plätze zwei, drei und vier ein.

Zwei sind (fast) gerettet

In der anderen Staffel haben sich Everswinkel mit dem souveränen 3:0 gegen Mauritz und Hoetmar mit dem glücklichen 3:2 gegen Eintracht Münster quasi gerettet. Während der VfL Sassenberg beim Vorletzten in Greven mit 1:2 stolperte, verlor die Warendorfer SU das Topspiel bei Borussia Münster mit demselben Ergebnis. „Wir haben uns gut verkauft und hätten die Meisterfeier der Borussen gern verhindert. Doch sie haben sich ihre Party verdient“, meinte Warendorfs Trainer Lukas Krumpietz.

Zwei werden gesucht

In der Bezirksliga 7 stehen mit Unna und Rhynerns Reserve zwei Absteiger fest, die beiden übrigen werden noch gesucht. Immer noch in der Verlosung ist der TuS Freckenhorst, der sich nach der am Sonntag gezeigten Darbietung echte Sorgen machen muss. Nach der 1:3-Heimschlappe gegen den Tabellennachbarn aus Oestinghausen beträgt der Abstand zur Abstiegszone vor den letzten vier Spielen sechs Punkte. „Wir müssen uns unbedingt noch einmal zusammenreißen und steigern“, erklärte TuS-Trainer Andreas Strump.

Bönen (fast) am Ziel

Am anderen Ende der Tabelle ist eine Vorentscheidung gefallen. Der finanzkräftige Aufsteiger IG Bönen hat seinen Vorsprung an der Spitze durch das 5:0 gegen Mastholte auf sieben Punkte ausgebaut und wird sich den Durchmarsch nicht mehr nehmen lassen.