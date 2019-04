Erstmals bildete das Turnier Horses&Dreams in Hagen am Teutoburger Wald in diesem Jahr den Auftakt von Deutschlands U 25-Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und der Familie Müter. Die Qualifikation zum Finale in Aachen gewann der Warendorfer Jan André Schulze Niehues mit dem Oldenburger Wallach Fitch . Die beiden lieferten die einzige Nullrunde im dreiköpfigen Stechen.

„Ich freue mich unheimlich, dass es so schnell und schon so früh in der Saison mit der Qualifikation für Aachen geklappt hat“, sagte Schulze Niehues. Der 23-jährige Student wird damit zum dritten Mal am Finale des Springpokals in der Aachener Soers teilnehmen. „Es war für mich immer ein großer Traum, in Aachen zu reiten. Als ich dann zum ersten Mal da war, war es ein unglaubliches Gefühl. Man kann dort so viel von den „Großen“ lernen, sich Dinge abschauen und gemeinsam den Parcours abgehen. Das hat mich sportlich und persönlich total weiter gebracht.“

In Hagen lieferte er mit dem zehnjährigen Wallach Fitch (von Flipper D’Elle – Carolus), der aus der Oldenburger Springpferdezucht stammt, als einziges Paar sowohl im Umlauf als auch im Stechen des Preises der Familie Müter eine fehlerfreie Vorstellung. Mit diesem Sieg ist er direkt für das Finale des U25 Springpokals qualifiziert. Ins Stechen schafften es ebenso Stefanie Bolte (Georgsmarienhütte) mit Quick Step (vier Srafpunkte) sowie Christopher Kläsener (Bad Essen) und Abanta van de Huiskens (acht Strafpunkte). Richard Vogel (Viernheim), der den Springpokal 2018 gewann, musste mit Lesson Peak ebenso wie Insa Strothmann (Krummesse) mit Utah einem Zeitstrafpunkt im Umlauf hinnehmen und verpasste damit das Stechen.

Deutschlands U25 Springpokal führt nach der Etappe auf dem Hof Kasselmann in Hagen weiter über die Stationen beim Mannheimer Maimarktturnier vom 27. April bis zum 7. Mai, beim Pfingstturnier vom 7. bis 10. Juni im Wiesbadener Schlosspark, bei den Deutschen Meisterschaften vom 13. bis 16. Juni in Balve zum Finale beim CHIO Aachen (12. bis 21. Juli). Die Turnierserie ist 2013 von der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport ins Leben gerufen worden, um junge Talente auf dem Weg in den Spitzensport zu unterstützen.