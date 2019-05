Wochen der Vorbereitung mit ausgiebiger Videoanalyse und individueller Einstellung der Faustkämpfer zeigte erneut Wirkung, denn Cheftrainer Philip Adrian Mc Gregor und Vorsitzender Andreas Steinkat hatten nichts dem Zufall überlassen. Die Boxer und die Trainer des BC Warendorf waren für den Kampftag in Dortmund perfekt vorbereitet. Die Folge: Gleich vier von fünf Kämpfen entschieden die Warendorfer für sich.

Für den Boxclub Warendorf sollten insgesamt sechs Boxer in den Ring steigen. Für Engin Terzi (Junioren 54 kg) kam es jedoch nicht zum Kampf, denn sein Gegner war ganz kurzfristig ausgefallen.

Ilayda Kocak (Juniorinnen 54 kg), die gerade erst von der Deutschen Meisterschaft mit der Bronzemedaille zurückkehrt war, setzte ihre Erfolgsserie fort. Sie kämpfte technisch perfekt in allen Runden und sicherte sich den Sieg.

Sara Suna Köksal (Juniorinnen 54 kg) gab zwar alles und boxte technisch stark über drei Runden. Es gelang ihr jedoch nicht, ihre Gegnerin zu bezwingen.

Dennis Hell kämpfte in der Gewichtsklasse der Männer bis 81 kg. Er ging sofort offensiv in den Kampf und wurde für seinen Mut belohnt: Er errang schon zur Hälfte der ersten Runde einen technischen K.o..

BCW-Newcomer Michael Siemens (Jugend 64 kg) feierte eine gelungenen Premiere: Er verließ in seinem erstem Kampf gegen einen gut vorbereiteten Lokalmatador als Sieger den Ring.

Natalie Schrahe boxte sich in einem starken Fight ebenfalls nach vorne und entschied Runde für Runde für sich. Für sie war es gleichzeitig die letzte Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft der U19, die Ende Mai in Velbert stattfindet.

Am kommenden Wochenende werden Ilayda Kocak und Natalie Schrahe in Pulheim beim Oberliga-Wettkampf antreten. Zoe Prinz (U15) steigt eine Woche später bei den Deutschen Meisterschaften in Brandenburg für den BC Warendorf in den Ring.