Das A/Q- und C-Turnier der EWU (Erste Westernreiter Union Deutschland ) wurde dabei nicht nur von Reitern des Landesverbandes Westfalen genutzt, um in den Leistungsklassen 1 und 2 in allen Disziplinen Teilqualifikationen für die Deutsche Meisterschaft zu sammeln. Auch aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz hatten sich Westernreiter auf den Weg nach Warendorf gemacht.

Ein wenig zu leiden hatte das Turnier zwar unter dem wechselhaften Wetter. Da die Ranch aber nicht nur über einen großen Turnier- sowie zwei weitere Abreite-Plätze verfügt, sondern auch eine Halle, wurden während des großen Schauers am Samstagnachmittag kurzerhand einige Prüfungen unters Dach verlegt. Unter dem Strich waren Marius und Julia Bauer mit dem Verlauf des Turniers sehr zufrieden.

Ein herausragendes Ergebnis erzielte beim Western-Horsemanship in der QLK 1/2 Aileen Henning aus dem Landesverband Hamburg-Schleswig-Holstein, die diese Disziplin mit einem Traumergebnis von 90 Prozent gewann. „Die guten Reiter liegen in der Regel bei einem Score von 70 bis 75“, erklärt Turnierleiter Marius Bauer im Anschluss. „So ein Ergebnis ist schon sehr selten“, freute er sich über diese herausragende Leistung. Generell, so Bauer, sei vor allem bei den jugendlichen Teilnehmern eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen.

Traditionell wird bei Turnieren auf der Don-A-Rima-Ranch übrigens nicht nur die sportliche Leistung in den Wettbewerben bewertet. Turnierleitung, Richterin und Steward zeichnen am Ende auch immer Reiter mit einem Fairness-Pokal aus. „Dabei beobachten wir, wie der Reiter mit dem seinem Partner Pferd umgeht und zeichnen für einen fairen, ruhigen Umgang mit dem Tier im stressigen Turniergeschehen aus“, erklärt Marius Bauer. Dieses Mal ging der Preis an Sandra Semmler aus dem Landesverband Niedersachsen/Hannover.