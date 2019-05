Blick in die Zukunft

In vier Disziplinen und bis zu vier Altersklassen werden insgesamt 15 Titel vergeben: vier in der Dressur, vier im Springen, drei in der Vielseitigkeit und vier im Voltigieren.

Wie im Vorjahr sind neben den Ponyreitern (U 16) auch die Junioren (U 18) und Jungen Reiter der Vielseitigkeit wieder auf dem Gelände des DOKR-Bundesstützpunkts zu Gast. Auch die Dressur-Children (U 14) starten nach ihrer erfolgreichen Premiere im Vorjahr in Warendorf wieder voll durch.

Den Auftakt im Springparcours machen die Junioren und Children, die bereits am Freitag zur ersten von zwei Wertungsspringen antreten. Damit steht auch schon am Samstag fest, wer bei den U 14-Reiter in die Fußstapfen von Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.) tritt und ob Hannes Ahlmann (Reher) den Titel bei den Junioren verteidigen kann. Die Finalspringen beginnen um 11.45 Uhr beziehungsweise 14.30 Uhr. Bei den Ponyreitern am Sonntagnachmittag ab 12.30 Uhr, Höhepunkt der Veranstaltung ist das S***-Finale mit Siegerrunde der Jungen Reiter ab 14.30 Uhr. Titelverteidiger sind hier Bo Chiara Gröning (Waltrop) und Justine Tebbel (Emsbüren).

Auf zwei Dressurplätzen parallel treten die Teilnehmer an. Am Samstagvormittag geht es für die Junioren und Children los, am Nachmittag sind die Ponyreiter und Children an der Reihe. Am Sonntag machen dann die Jungen Reiter ab 8.30 Uhr den Anfang. Konkurrenz erhält Titelverteidigerin Semmieke Rothenberger aus Bad Homburg von der besten Juniorin des Vorjahres, Linda Erbe (Krefeld), die in diesem Jahr im U 21-Feld startet. Bei den Ponys (ab 9 Uhr) tritt Vorjahressiegerin Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit einem neuen Pony zum Preis der Besten an, gleichzeitig mischt sie mit ihrem Pferd Sweetheart FH aber auch schon bei den Junioren (ab 13 Uhr) mit.

Im vergangenen Jahr schrieb Kenya Schwierking (Barver) als erste „Beste“ bei den Children Geschichte. Ob sie ihren Erfolg wiederholen kann, entscheidet sich ab 12.45 Uhr.

Aus drei Teilprüfungen – Dressur, Geländeritt und Springen – besteht die Vielseitigkeit. Regelmäßig locken die Geländeprüfungen am Samstagnachmittag (ab 13 Uhr) die meisten Zuschauer an. Im vergangenen Jahr verabschiedete sich Hella Meise (Steinhagen) mit einem U 21-Sieg aus dem Nachwuchssport. Und auch die beste U 16-Reiterin Helena Bottermann ist aus Altersgründen nicht mehr bei den Ponyreitern am Start. Die Karten werden in beiden Altersklassen also neu gemischt.

Nicht minder spannend verspricht es bei den Junioren zu werden, die ihre starke Spitze gerade mit einem überragenden Nationenpreisgewinn in Marbach unter Beweis gestellt haben. Die Favoritenrolle nimmt dabei Vorjahressieger Calvin Böckmann (Lastrup) ein. Die Entscheidungen im Busch fallen am Sonntagvormittag ab 8.30 Uhr auf dem Springplatz, beginnend mit den Ponyreitern.

Ein großes Ziel haben die U 18-Voltigierer in Warendorf vor Augen. Sie wollen sich für die Junioren-Weltmeisterschaften im Juli in Ermelo empfehlen.

In dem anspruchsvollen Rahmen erhalten auch die Nachwuchstalente des Kreisreiterverbandes Warendorf die Möglichkeit, ihr Können vor großer Kulisse zu demonstrieren. Rund 150 junge Dressurreiter nutzten mittlerweile die Chance. In der achten Auflage des Sparkassen-Förderpreises messen sich wieder 15 Reiterinnen der Jahrgänge 2003 und jünger in einer Dressurreiteraufgabe der Klasse