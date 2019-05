6:3 gegen Rheine

Die erste Mannschaft behauptete sich in der Münsterlandliga mit einem 6:3 gegen den TC Rheine. Nach Einzelerfolgen von Niklas Versmold (6:3, 6:4), Sebastian Korte (6:2, 6:1), Tim Perlewitz (6:3, 4:6, 6:4) sowie Alexej Spousta (6:1, 6:7, 6:2) hieß es 4:2. In den anschließenden drei Begegnungen gewannen Reinhold Reiker/Sebastian Korte sowie Till Voßeberg/Tim Perlewitz jeweils in zwei Sätzen, so dass der Verlust des dritten Doppels mit Alexej Spousta und Ersatzmann Dennis Dönmezer den Gesamterfolg nicht mehr gefährdete.

6:3 gegen Rinkerode

Ebenfalls mit 6:3 gewann die zweite Mannschaft gegen Rinkerode und feierte damit den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga. Nach drei Einzelsiegen von Mats Trüschler (6:4, 6:1), Christopher Lemke (6:0, 6:1) sowie Philipp Bals (6:2, 7:5) stand es unentschieden 3:3, ehe drei Doppelsiege folgten. Die Paarungen Mats Trüschler/Christopher Lemke (bei 3:0 Aufgabe des Gegners), Lucas Smirnov/Finn Kilanowski (7:5, 6:3) sowie Philipp und Dominik Bals (2:6, 7:5, 10:6) ließen keinen Zweifel am Gesamtsieg aufkommen.

6:3 gegen Werne

Identisch der Spielverlauf der Dritten in der Kreisliga: Max Smirnov, Hendrik Thöne und Daniel Offinger holten drei klare Einzelsiege gegen Werne, dann folgten die Erfolge von Max Smirnov/Hendrik Thöne, Dominik Kort/Shajan Vortmeyer und Karim El Isa/Daniel Offinger zum 6:3-Endstand.

0:9 in Lössel-Roden

Weniger erfolgreich gestaltete sich der Samstag der Ü40-Frauen. Sie unterlagen in der Westfalenliga verletzungsgeschwächt beim Aufstiegsaspiranten TC Lössel-Roden mit 0:9.

4:5 in Versmold

Ebenso geschlagen geben mussten sich die Ü40-Herren in Versmold. Nach ausgeglichener Einzelbilanz durch Siege von Marc Benefader, Nenad Petrasevic und Matt­hias Heinz gelang nur noch der Doppelpaarung Lutz Trüschler/Nenad Petrasevic ein Erfolg, so dass am Ende eine 4:5-Niederlage des Verbandsligisten stand.