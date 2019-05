Füchtorf -

Der Bezirksligist TuS Germania Horstmar hat am Dienstagabend erklärt, dass sie freiwillig in die Kreisliga Steinfurt absteigen. So kann die SG Telgte am Sonntagmittag mit einem Heimsieg aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen. Zudem kann der SC Füchtorf dann direkt in die Kreisliga A zurückkehren.