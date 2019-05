„Wir waren einfach heilfroh, dass wir nach dem letzten Sonntag durch waren. Heute haben noch einmal alle gespielt, die verabschiedet wurden“, meinte der Übungsleiter, der das letzte Mal für den TuS am Rand stand – genauso wie sein Co-Trainer Nils Leivermann.

Außerdem wurden Sebastian Neukötter, Jan Gierhake, Simon Kaminski und Lars Brechler verabschiedet. Zudem gehen Niklas Mersmann, Markus Nickel und Torben Neite in die Zweite.

Alle scheidenden Spieler standen in der Startelf. Beim TuS merkte man schnell, dass die Luft nach dem dramatischen Sieg in der vergangenen Woche raus war. Die Gäste dagegen wollten sich unbedingt mit einem Sieg verabschieden und überrannten die Schwarz-Gelben in der ersten Hälfte förmlich. Nach nicht einmal einer halben Stunde führte Mastholte bereits mit 3:0, Freckenhorst verzeichnete durch Saidi Jimoh nur eine nennenswerte Gelegenheit.

Nach der Pause rissen sich die Gastgeber etwas zusammen und zeigten mehr Gegenwehr – auch, weil Mastholte einen Gang zurückschaltete. Freckenhorst wurde in der Offensive mutiger, wirkliche Gefahr strahlte der TuS aber nur selten aus. Den Schlusspunkt setzte Mastholte mit dem vierten Treffer kurz vor dem Schlusspfiff.

Freckenhorst: Neukötter (87. Bahonjic) – Neite, Gierhake (82. N. Mersmann), Kaminski (74. M. Mersmann), Nickel – Brechler, Krolikowski, Kortenjann, Pumpe – Jimoh, Sowa. Tore: 0:1 Mazziotti (2.), 0:2 Gockel (26.), 0:3 Ibrahimi (27.), 0:4 Töws (84.).