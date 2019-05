Die Herren bauten ihre Erfolgsserie in der Münsterlandliga mit einem 6:3-Sieg in Emsdetten aus. In einem Match zweier fast ebenbürtigen Gegner hieß es nach den Einzeln 3:3. Der an zwei spielende Niklas Versmold setzte sich dabei mit 6:3, 6:2 ebenso in zwei Sätzen durch wie an vier Alexej Spousta mit 6:2, 7:5. Den dritten Sieg fuhr Mats Trüschler an Position fünf ein, der mit 6:0, 6:7, 6:4 bei seinem ersten Saisoneinsatz in der ersten Mannschaft seine gute Form bestätigte. Till Voßeberg, Sebastian Korte und Christopher Lemke zogen den Kürzeren. In den anschließenden Doppeln setzten sich Versmold/ Trüschler souverän mit 6:3, 6:3 durch, deutlich knapper siegten Voßeberg/Korte beim 4:6, 7:6, 10:8 und Spousta/Lemke beim 7:6, 3:6 und 10:6.

Ebenso erfolgreich gestaltete sich der Spieltag der Ü40-Frauen, die mit dem 7:2-Auswärtssieg gegen TC BW Harpen frühzeitig den Klassenerhalt in der Westfalenliga verbuchten. In den Einzeln gewannen Barbara Ahmerkamp und Christa Goebeler-Homburg an Position eins und zwei knapp in drei Sätzen, während sich Christian Trüschler, Christina Glowig und Katja Tembaak an den Positionen vier bis sechs in zwei Durchgängen durchsetzten und für eine 5:1-Führung sorgten. Die Doppel wurden nicht mehr gespielt.

Ebenfalls einen Schritt Richtung Verbandsliga-Klassenerhalt gelang den Ü40-Herren, die im Derby gegen die Konkurrenz aus Telgte mit 9:0 siegten. Während Mikhail Smirnov an eins Rudi Kexel mit 6:0, 6:1 keine Chance ließ, gaben die Gegner von Guido Schönebeck und Michael Ribbert verletzt auf. Lutz Trüschler und Nenad Petrasevic setzten sich in drei engen Sätzen durch, Marc-Christian Benefader holte den sechsten Punkte ganz souverän. Da die Telgter aufgrund der Verletzungen auf die Doppel verzichteten, hieß es am Ende deutlich 9:0.

Chancenlos war die erste Damenmannschaft. Mit 0:9 musste sich das junge Warendorfer Team dem TC Ostbevern in der Bezirksliga geschlagen geben.