Karate: Turnier in Leopoldshöhe

Warendorf -

Die guten Vorbereitungen lohnten sich für elf Warendorfer Karateka, die in Leopoldshöhe an der 9. Fair Fight des Seibukan-Budo-Sport-Verbands NRW teilnahmen. Dort kämpften 250 Athleten aus 20 Vereinen in verschiedenen Disziplinen auf hohem Niveau um den Sieg.