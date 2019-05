Dienstlich ist er im Warendorfer Landgestüt tätig, in der Freizeit zieht es ihn in die Ferne – weil die großen Veranstaltungen nun mal auf den ganzen Welt stattfinden und er einer der Besten in seinem Metier ist. Am Wochenende zog es Jürgen Scherg ins Riesengebirge, denn im tschechischen Janske Lasne stand die Berglauf-Europameisterschaft an.

8,5 Kilometer und 650 Höhenmeter mussten die Athleten hinter sich bringen, am Ende stand für den Warendorfer nach 46:14 Minuten dasselbe Ergebnis wie bei der Weltmeisterschaft vor sechs Jahren, die an gleicher Stelle stattgefunden hatte: Mit dem deutschen Dreier-Team landete Scherg in der Altersklasse 55 auf dem ersten, im Einzel auf dem dritten Platz.

„Ein schöner Erfolg, als nächstes steht im September die WM in Italien auf dem Programm“, erzählte der Warendorfer.