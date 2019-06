Anja Wilimzig vom RFV Milte-Sassenberg knackt 70-Prozent-Marke

Es braucht nicht viel für eine Dressurprüfung. Ein Viereck reicht. Und ist genügend Platz vorhanden, kann dafür auch der Springplatz hergenommen werden. Diese Idee setzt der RFV Alverskirchen-Everswinkel auch in diesem Jahr wieder um. Der Freitag gehörte ganz den Dressurreitern. Das kam gut an, vor allem bei den Teilnehmern, für die zwei Vierecke abgesteckt wurden.

Der Höhepunkt war eine Dressurprüfung der Klasse S, die sich bis in die frühen Abendstunden zog. Das Bleiben lohnte sich in jedem Fall, denn wer es mit den heimischen Reitsportlern hält, durfte einen Doppelsieg für den RFV Milte-Sassenberg feiern.

Reiten, Dressurtag des RFV Alverskirchen-Everswinkel 2019 1/16 Reiten, Dressurtag des RFV Alverskirchen-Everswinkel 2019 Foto: R. Penno

31 Paare hatten sich für die S-Dressur eingeschrieben. Das Rennen machten am Ende zwei Warendorferinnen. Anja Wilimzig und Flavis waren dabei das einzige Paar, das die 70-Prozent-Marke knackte: 70,675 Prozent (890,5 Punkte) kamen nach der Bewertung der drei Richter zusammen. Damit setzten sich Wilimzig und Flavis an die Spitze des Wettbewerbs und gaben diese auch nicht mehr ab.

Nicole Franze Zweite

Den Platz an der Sonne hatten die beiden von Nicole Franzke übernommen. Mit Esperado und 69,286 Prozent hatten sie kurz vor der Pause die Führung übernommen und holte am Ende Rang zwei vor Kira Laura Soddemann (ZRFV Coesfeld-Lette) und Dopamin (69,127).

Friederike Noack Fünfte

Rang fünf ging an eine Lokalmatadorin: Anna Friederike Noack (Alverskirchen-Everswinkel) und Feiner August holten 68,651 Prozent – und damit auch ihre zwei Platzierung an diesem Tag. In der M-Dressur hatte es zuvor mit 70,441 Prozent zu Rang zwei gereicht, die Siegerin hieß hier Nicole Franzke (70,784).

Die vorletzte Ehrenrunde des Dressurtages führte Greta Berkemeier vom RV Albersloh an. Mit Georgi und der Wertnote 8,2 siegte sie in der Dressurreiter-Prüfung auf L-Niveau vor Antonia Goldberg (RFV Ostbevern) und Rosalie (WN 8,1).

Eröffnet hatte den Dressurtag Kristina Kremeyer mit ihrem Sieg in der L**-Dressur (Kandare). Mit Feine Piccolina und der Note 8,3 gewann sie vor Leonie Habrock (Milte-Sassenberg) und Violetta.