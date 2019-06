An Position eins unterlag Till Voßeberg in einem starken Spiel gegen Niklas Kammer knapp mit 6:7, 6:0, 4:6. Auch Niklas Versmold hatte an Nummer zwei einen guten Tag erwischt, musste sich aber einem stark aufspielendem Florian Bruch in zwei hart umkämpften Sätzen mit 5:7 und 3:6 geschlagen geben.

Nach weiteren Niederlagen von Reinhold Reiker und Sebastian Korte hieß es aus Warendorfer Sicht bereits 0:4. Hoffnung keimte auf, nachdem Tim Perlewitz (7:5, 7:6) und Alexej Spousta 6:4, 6:7, 6:2) ihre Einzel gewannen. Die Doppel verliefen ebenso wie die Einzel hochklassig und spannend, wenn am Ende auch alle drei Spiele an den THC Münster gingen.

Die Ü40-Herren des TVW hatten es mit GW Westerholt zu tun. Ohne den an eins spielenden Spielertrainer Mikhail Smirnov war das Team beim Aufstiegsaspiranten der Verbandsliga chancenlos und verlor klar mit 0:9. Die Warendorfer gewannen in den neuen Begegnungen lediglich einen Satz.