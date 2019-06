Vom 28. Mai bis zum 1. Juni betreute WSU-Cheftrainer Uwe Witte die beiden Kreisstädter im Europasportpark in Berlin, einem der schnellsten Schwimmbecken in Europa.

Am letzten Tag setzte David Maßmann (Jahrgang 2004) über 200 Meter Brust das Highlight und erreichte wie im Vorjahr das Jahrgangsfinale. Nach starken ersten 100 Metern hielt er auch auf den dritten 50 Metern das Tempo der Konkurrenz. Am Ende wurde er in 2:34,89 Minuten Zwölfter.

David Maßmann war sich sicher: „Da saß noch etwas mehr drin.“ Seine Schwimmbrille hatte sich auf den letzten 100 Metern gelöst, so dass er nicht wie gewohnt weiterschwimmen konnte.

Zuvor standen bei ihm die 100 Meter auf dem Programm. Nach schnellen ersten 50 Metern blieb die Uhr bei 1:10,83 Minuten stehen, was neben der Verbesserung um eine halbe Sekunde auch Platz zwölf bedeuteten. „Eine sehr gute Platzierung“, lobte Uwe Witte den Auftritt

Am dritten Tag der Meisterschaften stand für David Maßmann die kürzeste Distanz, die 50 Meter Strecke, an. Erneut bestätigte er seine Bestleistung aus der Saison und konnte sich sogar abermals steigern. Auch auf den letzten Metern konnte er die Geschwindigkeit hochhalten, was ihn zu einer Zeit von 31,43 Sekunden verhalf. Damit belegte er den achten Rang und qualifizierte sich für das Finale des Jahrganges 2004 am Nachmittag.

Beflügelt durch die Leistung am Morgen konnte er sich auch in einem spannenden und engen Finale behaupten und sogar Plätze gut machen. In 31,59 Sekunden schlug er am Ende als Sechster an.

David Maßmann kann mit allen Leistungen in Berlin sowie dem Finaleinzug über 50 Meter Brust „rundum zufrieden“ sein.

Zoe Schürmann gilt als Warendorfs aktuell größtes Talent in der Disziplin Rücken. In der vergangenen Zeit konnte sie auf Landesebene bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften Medaillen gewinnen. Sie gehört bereits dem SV NRW Jugendkader an.

Für ihre erste DJM konnte sie sich erwartungsgemäß über 50 Meter Rücken qualifizieren. Sie bot vom Start weg eine gute Leistung und schlug am Ende nach 33,59 Sekunden an und verfehlte ihre Bestzeit nur um wenige hundertstel Sekunden.

Eine sehr gute Zeit mit der sie sich dann auf Position 23 unter 32 startberechtigten Schwimmerinnen platzieren konnte.