„Wir freuen uns, mit Marc einen so erfahrenen Trainer an unserer Seite zu haben. Wir werden sicherlich alle voneinander profitieren können. Schon beim ersten Kennenlernen vor einigen Wochen ist nach kurzer Zeit der Funke beiderseits direkt übergesprungen, so dass der Rest lediglich Formalität war. Marc wird hier ohne Druck arbeiten können und genießt unser vollstes Vertrauen“, erklärt DJK-Fußballchef Thomas Seiler.

In der abgelaufenen Bezirksliga-Saison hatte sich die Alverskirchener bekanntlich von Trainer Marcel van Empel getrennt, die eingesprungenen Katharina Rielmann und Peter Sonntag den Klassenerhalt vor wenigen Tagen perfekt gemacht.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Das Konzept, die Akzeptanz samt Wertschätzung für den Damenfußball sowie das allgemeine Vereinsklima hier in Alverskirchen haben mich sofort überzeugt, so dass ich auch nicht lange überlegen brauchte“, betont Marc Dillmann. Das Ziel der neuen Saison ist klar: Der Klassenerhalt soll möglichst frühzeitig bewerkstelligt werden.

Der 44-jährige B-Lizenzinhaber, der unter anderem für den 1. FC Gievenbeck und Preußen Münsters Reserve am Ball war, trainierte bisher die Männer von Gelmer, Teutonia Münster und Gievenbeck II sowie die Frauen von Saxonia Münster und zuletzt Gremmendorf in der Westfalenliga.