Fazit der Warendorfer SU fällt durchweg positiv aus

Warendorfs A-Junioren kamen beenden sie Saison als Vizemeister. Dabei sah es zwischenzeitlich sogar danach aus, als könnte der Aufstieg in die Landesliga gelingen. Nach 14 Spieltagen und dem Sieg gegen Spitzenreiter und dem späteren Meister Vreden grüßte die Sportunion von ganz oben. Doch dann wurden die Warendorfer durch Verletzungen ausgebremst, spätestens nach der 1:6-Klatsche im Spitzenspiel gegen Senden wurde klar, dass es wohl nicht für den ganz großen Wurf reichen würde. Doch trotz der Personalsorgen (Torwart Frederik Leve absolvierte die letzten Spiele auf dem Feld) und des zwischenzeitlichen Abrutschens auf Rang vier legte die WSU einen starken Endspurt hin und landete trotz der abschließenden Niederlage gegen Herbern auf Rang zwei. Ein klasse Ergebnis für die Elf von Dominik Frasch, der nach nur einer Saison bei der A-Jugend aufhört.

Für ihn übernimmt Gregor Surmann , der in der abgelaufenen Saison noch die B-Junioren betreute. Und mit diesen auf Rang vier landete. Dafür, dass Surmann eine schwere Saison mit Abstiegskampf prophezeit hatte, ein gutes Resultat. Nur einmal standen die B-Junioren auf einem Abstiegsplatz. In der Rückrunde wurde der Klassenerhalt zügig klargemacht. Seit dem 14. Spieltag machten es sich die Warendorfer auf Rang vier gemütlich und gaben diesen nicht mehr her. Kein Wunder, dass Surmann zufrieden war: „Rückblickend eine super Saison.“ Sommerpause kommt für ihn aber (noch) nicht in Frage. „Erstmal wird der Kader für die A-Jugend geplant, dann mache ich auch etwas Pause“, blickt er bereits auf die neue Saison voraus. Wer auf Surmann nachfolgen wird, steht noch nicht fest.

Anders sieht es bei der C-Jugend aus. Auch in der kommenden Saison werden Jannick Horstmann und Johannes Uhlenbrock an der Seitenlinie stehen. In der ersten Saison als C-Jugendtrainer erlebten sie eine durchwachsene Hinrunde, in der die Abstiegsplätze stets bedrohlich nah waren. „Eigentlich haben wir schon in der Hinrunde gut gespielt, waren aber einfach oft nicht clever genug“, analyiserte Horstmann. Der erste Dreier wurde am Grünen Tisch geholt. In der Rückrunde sah es dann aber anders aus. In der Rückrunde wurden die Abstiegsränge Spieltag für Spieltag distanziert, und das nicht nur durch Siegen gegen Mannschaften von unten. „Wir wollten in der Rückrunde auf jeden Fall noch gegen ein Team von oben gewinnen“, erzählt Horstmann. Und das gelang gleich zweimal beeindruckend. Coesfeld wurde mit 7:1 deklassiert, wenig später wurde der überlegene Meister Hiltrup bezwungen. Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Torjäger Arian Papenfort wechselt zu Preußen Münster.

Warendorfs U17-Mädchen gingen nach Jahren in der Regionalliga erstmals wieder eine Klasse tiefer an den Start. Dabei stand der direkte Wiederaufstieg nicht im Fokus, eine gute Rolle wollte das Team vom Trio Bastian Melchert, Marcus Toffel und Ronald Primke trotzdem spielen. Den Kontakt nach ganz oben konnten die Warendorferinnen zwar nie herstellen, zu überlegen waren Meister Freudenberg und Vizemeister Delbrück, die mit deutlichem Vorsprung ins Ziel kamen. Mit dem vierten Rang war Toffel am Ende aber trotzdem zufrieden: „Wir haben uns super entwickelt und teilweise tollen Fußball gespielt. Wir wollten vor der Saison unter den ersten Vier landen, das ist uns gelungen“, freut sich Toffel und denkt schon an die kommenden Aufgaben: „Einige Spielerinnen gehen hoch zu den Senioren. Wir müssen schauen, welche Rolle wir nächste Saison spielen können.“ Dabei kann er weiter auf Melchert zählen, Primke wird das Trio verlassen. Wer ihm folgt, ist noch unklar.