Fast eine Viertelstunde standen die Kicker des SC DJK Everswinkel II nach der 1:3 (0:1)-Niederlage am Samstagnachmittag beim ESV Münster gegen die Fünfte des SC Münster 08 noch im Kreis auf dem Platz. Offensichtlich gab es nach dem etwas bitteren Versagen in der Aufstiegsrunde der zweitplatzierten C-Ligisten viel Gesprächsbedarf.

„Zwei schlechte von sechs Halbzeiten reichten, um uns in der Aufstiegsrunde rauszukegeln“, ärgerte sich Josef Kress , scheidender Trainer der Vitusdörfler, nach der schwachen Partie seiner Elf in Münster.

Zunächst sah es gar nicht so schlecht für die favorisierten Everswinkeler aus. Zwar gelang ihnen nicht Zählbares, aber selbst ein torloses Remis gegen Münster 08 V hätte den Aufstieg in die B-Liga bedeutet.

0:1 vertreibt Selbstvertrauen

„Das 0:1 hat uns dann aus der Bahn geworfen. Jegliches Selbstvertrauen war weg“, sah Kress, der zu GW Albersloh II zurückkehrt, den Knackpunkt für die Niederlage und den verpassten Aufstieg in der 35. Minute. Murat Aydogdu brachte Nullacht durchaus überraschend 1:0 in Führung.

Torschütze fliegt

Zumindest ihm selbst brachte der Führungstreffer nicht die notwendige Ruhe und Gelassenheit, denn unmittelbar vor der Pause musste Schiedsrichter Gereon Melchers ihn zum zweiten Mal mit dem gelben Karton verwarnen. Der Platzverweis ließ Aydogdu ausrasten, denn er attackierte den Unparteiischen mit der Hand. Da ist ein sportgerichtliches Nachspiel durchaus möglich.

Eine komplette Halbzeit in Überzahl – dem SC DJK Everswinkel sollte der Aufstieg nun wohl trotz Rückstand gelingen. Doch schon nach neun Minuten vollendete Mahmoud Ahwazi Toemezahde (54.) einen Konter und erhöhte auf 2:0 für Münster.

Hoffnung durch Potthoff

Die Kress-Elf brauchte einige Zeit, um den zweiten Treffer wegzustecken. Statt in Überzahl zu kombinieren, versuchte sie es mit Einzelaktionen und langen Bällen. In der 74. Minute kam einer dieser langen Bälle bei Jan Lasse Potthoff an, der aus 15 Meter den verdienten Anschlusstreffer erzielte. Zeit für den Ausgleich gab es noch genug – und auch Chancen, aber Robert Wopke (77.) und auch Sascha Franke (82.) scheiterten in aussichtsreicher Position.

Maho macht alles klar

Als der einzige Everswinkeler Feldspieler in der eigenen Hälfte, Amar Kojak, in der 85. Minute den Nullachter Daxas Maho ziehen lassen musste, war nach dem 3:1 die Partie gelaufen und der mögliche Aufstieg nicht mehr als ein Traum gewesen.