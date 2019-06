Linn Zepke holt sich den Kreismeistertitel

Ostbevern -

Linn Zepke vom RFV Gustav Rau Westbevern ist neue Kreismeisterin der Vielseitigkeit. Bei den Titelkämpfen auf dem Hof Thygs in Ostbevern war die 14 Jahre alte Reitsportlerin mit Betty Boo in allen drei Disziplinen am konstantesten und hatte am Ende 32,50 Punkte.