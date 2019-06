TuS Freckenhorst immer noch ohne Chef

Der TuS Freckenhorst steht weiter ohne Vorsitzenden da. „Alle Versuche sind ins Leere gelaufen“, sagte Gerd Buller im Rahmen der Mitgliederversammlung im Vereinsheim am Feidiek. Nachdem die langjährige Vorsitzende Angelika Schmiele sich – wie angekündigt – zum Jahreswechsel zurückgezogen hatte, habe man sich im Vorstand intensiv Gedanken über eine Neuausrichtung gemacht: „Es geht nur über eine Satzungsänderung, die wir im nächsten Jahr vorstellen und abstimmen lassen werden.“

Team statt Chef

Dennis Walendi ließ bereits durchblicken, dass es künftig keinen 1. Vorsitzenden mehr geben solle, sondern eine Teamstruktur angestrebt werde: „Wir wollen die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen.“ Carina Dorgeist wurde als Schriftführerin bestätigt und Fabian Wieschhörster zum Kassenprüfer gewählt.

Schmiele neues Ehrenmitglied

Zum neuen Ehrenmitglied wurde Angelika Schmiele ernannt. Insgesamt 16 Jahre war sie als erste oder zweite Vorsitzende ehrenamtlich im TuS aktiv. „In der Historie des Vereins ist sie damit seit 1945 die einzige Person, die solange in verantwortlicher Vorstandsarbeit aktiv war“, würdigte sie Gerd Buller. Keinesfalls selbstverständlich sei auch gewesen, dass sie sich von 2015 bis 2018 mangels personeller Alternativen nochmals zur Vorsitzenden wählen ließ.

Die langjährige Vorsitzende Angelika Schmiele erhielt von Gerd Buller die Urkunde zur Ernennung als Ehrenmitglied. Foto: Stephan Ohlmeier

Weiterhin wurden für besondere Verdienste Michael Koch und Robert Diem mit der goldenen und Claudia Maibaum, Dieter Theres und Daniel Dämgen mit der silbernen Ehrennadel gewürdigt. Das Quintett engagiert sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen und ist ein Beispiel für gelebtes Ehrenamt.

Ein Euro mehr pro Monat

Nach intensiver Diskussion wurde einstimmig beschlossen, den Grund- und Abteilungsbeitrag um jeweils einen Euro pro Mitglied und Monat zu erhöhen. Die erwarteten Mehreinnahmen betragen rund 20000 Euro im Jahr. Wie Schatzmeister Johannes Scheimann erläuterte, habe man in 2018 nur durch Spenden und einmaliger Einnahmen schwarze Zahlen schreiben können. Ausgelöst durch die personelle Neuausrichtung des Vereins und steigende Ansprüche an die Vereinsführung, seien jedoch die Personalkosten in der Geschäftsstelle deutlich gestiegen. „Wir haben weiterhin sehr soziale und familienfreundliche Beiträge“, betonte Scheimann.

Bolte erleichtert

Dass den über 1200 Mitgliedern für ihr Geld eine Menge geboten wird, zeigten die Abteilungsberichte. Ralf Bolte war erleichtert, dass den Fußballern in der Bezirksliga der Klassenerhalt gelungen sei. Genauso wichtig sei aber, dass zahlreiche Kinder und Jugendliche im TuS begeistert Fußball spielen. Derweil war Gerd Buller überzeugt, dass die Turnabteilung sowohl in der Breite als auch in der Spitze gut aufgestellt sei. Aushängeschild seien die Leistungsturnerinnen, die ihr Können bis in die Oberliga unter Beweis stellen würden. Daneben biete die Abteilung ein breites Sportangebot für Jedermann.

Schulte meldet schlechtes Jahr

Hingegen musste Willy Schulte „das sportlich schlechteste Jahr seit Bestehen der Tennisabteilung“ vermelden. Drei von vier Teams seien abgestiegen. Potenzial sah Helmut Achtermann für die Tischtennis-Abteilung. Während die Herren abgestiegen seien, hätten die Damen in der Bezirksliga den Klassenerhalt erreicht: „Insbesondere im Jugendbereich ist es aber mau.“

Zudem berichtete Horst Pawlowski von den Aktivitäten des Ältestenrates und Jugendwartin Claudia Maibaum kündigte Wiederholungen der Action-Tour und Sport-Night an. Ferner erinnerte Gerd Buller an den Neujahrsempfang, die Weihnachtsfeier und das Frühstück zum Saisonabschluss. Intensiv habe sich der Vorstand, wie Dennis Walendi vortrug, auch in die Planungen für den Neubau einer Sporthalle an der Grundschule eingebracht: „Wir hoffen, dass nächstes Jahr die Bagger rollen.“