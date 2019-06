Jahreshauptversammlung: Warendorfer SU gut aufgestellt

Rund 110 Delegierte und weitere Mitglieder fanden am Montagabend den Weg ins Kolpinghaus. Die Warendorfer SU, mit fast 4500 Mitglieder einer der größten Sportvereine in Westfalen, hatte zur traditionellen Versammlung geladen.

Sportlerheim fertiggestellt

Nach der Begrüßung und den Ehrungen – auf die Verlesung des Protokolls der vergangenen Versammlung wurde verzichtet – berichteten Präsident Ralf Sawukaytis und der Vereinsvorsitzende Christoph Schmitz aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr.

Das Sportlerheim der Warendorfer SU wurde umgebaut und ist vor kurzem fertiggestellt worden. Einzig der Umbau für neue Kabinen für die Fußballer läuft noch – die Abteilungsvorsitzenden bekamen am Montagabend die Schlüssel überreicht. „Nach Auslauf des Pachtvertrags für das Gelände konnten wir uns mit der Stadt auf einen neuen Vertrag einigen. Hier haben wir eine für uns sehr gute Lösung gefunden“, zeigte sich Sawukaytis zufrieden.

Das wohl größte Projekt der WSU im vergangenen Jahr war aber wohl die neue Geschäftsstelle. Diese zog es nach der Verlagerung einer vorher angesiedelten Praxis in die Räumlichkeiten des Hallenbades. Die Umbaumaßnahmen und der Umzug sind inzwischen abgeschlossen. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, meint Sawukaytis, der sich besonders bei Andrea Koch und Christoph Schmitz bedanken wollte. „Die beiden haben ihre ganze Energie in das Projekt gesteckt und für sie war die Geschäftsstelle in letzter Zeit wie ein zweites Zuhause.“

WSU-App in Planung

Besonderes Interesse der Delegierten galt der Planung einer vereinseigenen WSU-App. „Die wird gerade entwickelt“, erklärte Ralf Sawukaytis, der viele hilfreiche Funktionen ankündigte. Die Kosten würden zum Teil durch den DOSB (Deutscher Olympischer Sport Bund) übernommen. Durch eine Sponsorenplattform in der App kommen weitere Gelder zusammen. Für die Mitglieder sei die Nutzung der bald nutzbaren WSU-App kostenfrei.

Kassierer Jörg Bartsch konnte von einem soliden finanziellen Haushalt berichten. Trotz der vielen Kosten, insbesondere durch Geschäftsstelle und Sportlerheim, sei die WSU monetär gut aufgestellt. Eine Beitragserhöhung für die Mitglieder wird es nicht geben. Bartsch und der Vorstand wurden von den Delegierten einstimmig entlastet und der Haushalt für das Jahr 2019 wurde genehmigt.

Hemann-Josef Becker neuer Sportleiter

Es folgte die Vorstandwahl. Ralf Sawukaytis wurde als Präsident ebenso wie Peter Strüwing als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt, Tim Sawukaytis als Jugendwart bestätigt. Inzwischen ist er auch im Vorstand des Kreissportbundes aktiv und vertritt dort die Interessen der Warendorfer SU. Einige Zeit unbesetzt war die Stelle des Sportleiters der Sportunion. Bei der Versammlung am Montagabend stellte sich spontan Hermann-Josef Becker zur Wahl. Der Organisator des Warendorfer Emsseelaufs wurde ebenfalls einstimmig gewählt.

Der Beirat besteht aus Josef Wermeling, Reinhard Oertker, Oberst Michael maul, Rolf Berlemann, Michael Schemann und Volker Willemsen. Kassenwart Jörg Bartsch und der Vorsitzende Christoph Schmitz mussten turnusbedingt nicht wiedergewählt werden.