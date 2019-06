Und jetzt ist schon der RV Milte-Sassenberg an der Reihe: Vom 21. bis 23. Juni ist der Verein Gastgeber der Milter Reitertage. Dort gibt es auch in diesem Jahr ein sehr umfangreiches Programm. Die Anlage mit dem Springplatz, zwei Dressurvierecken sowie der Reithalle gibt es her, 43 Prüfungen auszuschreiben.

Wie gewohnt, behält dieses äußerst üppige Angebot für jeden Reiter etwas bereit. Die Springpferdeprüfungen kommen nicht zu kurz, die Reitpferdeprüfungen am Sonntag laufen wieder unter dem Label „Milter Championat“ und dürften viele Experten auf den Hof Schmiehusen locken.

Pott‘s-Pokal am Freitag

Am Freitag steht nach den Springpferdeprüfungen ein erster Höhepunkt an: Der Pott‘s-Pokal der Vielseitigkeitsreiter hat hier seine sechste Station, ab 18.30 Uhr geht es los mit dieser Kombinierten Prüfung.

Sehr reichhaltig ist das Angebot auf dem Springplatz und auf den Vierecken auch am Samstag. Um 11.30 Uhr dürfte ein Stilspring-Wettbewerb für viel Begeisterung am Rande des Parcours sorgen, um 19 Uhr beschließt ein M-Springen mit Stechen den zweiten Turniertag. Davor, um 17 Uhr, steht zudem noch eine Dressur der Klasse M** auf dem Zeitplan.

44 Paare beim Prix St. Georges

Noch mal eine ganze Seite füllt der Zeitplan für den Sonntag. Neben den Reitpferden rückt ab 13 Uhr die Dressur der Klasse S*, ausgetragen als ein Prix St. Georges, in den Mittelpunkt. 44 Paare haben sich dafür angemeldet, darunter auch Nicole Franzke , die für den Gastgeber mit Ambitionen an den Start geht. Am Pfingstwochenende holte sich Franzke in Mettingen mit Esperado ihren zweiten Saisonsieg in der schweren Klasse. Mit 69,325 Prozent lag sie deutlich vor der Konkurrenz, die aber in Milte wieder sehr stark sein wird.

Traditionell beschlossen wird das Turnier am Sonntag mit dem Großen Preis der Milter Reitertage. Ab 17 Uhr, nachdem Springen der Klassen E bis L absolviert sind, treten 29 Paare an, um den Sieger des M**-Springens mit einem Stechen zu ermitteln.