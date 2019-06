Der TuS zeigte sich runderneuert. Nominell gibt es 17 neue Spieler, von denen zum Auftakt elf anwesend waren. Die Erneuerung war auch nötig, da zum einem im letzten Jahr der Kader zu dünn besetzt war, zum anderen verließen acht Spieler den Klub oder gingen in die Reserve.

Am Sonntag wurde dann mit Rouven Tünte der 17. Zugang präsentiert. Der Freckenhorster war schon beim VfL Bochum unterwegs, spielte in Rödinghausen, beim SC Roland und zuletzt bei der SpVg Beckum . Wie lange er jedoch für den TuS aufläuft, ist ungewiss, da er für ein halbes Jahr nach Berlin geht, der Zeitpunkt ist jedoch noch ungewiss.

Bisplinghoff verletzt

Torhüter Rene Bisplinghoff könnte wegen eines Knieproblems zudem ausfallen. Franz-Pohlmann ließ seine Kontakte spielen und reaktivierte den ehemaligen Sassenberger Michael Micke. Der TuS hat in der Breite und Qualität enorm zugelegt. Zum Kader zählen derzeit 30 Mann, wobei Jacob Hövelmann und Finn Tünte zwar mittrainieren, aber weiterhin in der U19 spielen.

„Die Liste ist groß, aber sie wird sich schnell ausdünnen. Urlaube, Verletzungen und berufliche Abwesenheiten werden den Kader reduzieren. Im Vorjahr konnte der TuS das nur schwer kompensieren“, schätzt Franz-Pohlmann. Bei der Zielsetzung gibt er sich betont defensiv: „Wir müssen aus der Vielzahl der Individualspieler erst einmal eine Mannschaft bilden. Das Ziel mache ich daher nicht an Tabellenplätzen fest.“

Elf Testspiele

Bis zum Saisonstart am 11. August stehen elf Testspiele (plus eines im Pokal) auf dem Plan. Das erste steigt am kommenden Samstag um 15 Uhr auf eigenem Platz gegen BW Aasee.