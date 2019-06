Die aus der Regionalliga abgestiegene Erste ist der erste Absteiger in der Westfalenliga und dürfte in einem Jahr in der Landesliga an den Start gehen – wenn der Kader dann groß und gut genug erscheint.

„Das Beste draus machen“

„Wir müssen das Beste aus dieser Katastrophen-Saison machen, und zwar einen kompletten Neuanfang mit hauptsächlich einheimischen Spielerinnen“, erklärt Warendorfs Fußball-Chef Michael Grothues .

Der Abstieg der Ersten stand schon lange fest, sportlich lief es überhaupt nicht. Als sich die WSU dann kurz vor Saisonende noch von Trainer Andre Kuhlmann trennte, kam die Abwanderungswelle ins Rollen.

23er-Kader

„Aus dem Kader der Ersten bleiben nur eine Handvoll Spielerinnen über. Mit denen, der Zweiten und den aufgerückten U17-Spielerinnen haben wir einen 23er-Kader, der völlig ohne Druck in die A-Liga-Saison gehen kann“, ergänzt Grothues.

Arnold und Mumm

Als Trainerteam fungieren der bisherige Coach Helmut Arnold und Markus Mumm, der zuletzt im Juniorinnenbereich der Sportunion tätig war und jetzt auch als Obmann der Damenabteilung tätig ist.

„Wir haben uns dazu entschieden, den Startplatz der Ersten nicht aufzugeben, weil wir dann in der übernächsten Saison in der Landesliga starten und damit vor allem unseren guten U17-Spielerinnen eine Perspektive geben können“, erläutert Grothues.

Die Abgänge: Sophia Lenz, Kristina Markfort (beide Ostbevern), Ina Plagge, Franziska Rüter (beide Telgte), Larissa Duffe, Zara Ellamaa (beide Bocholt), Kelly Lohmann, Janna Härtel (beide Gütersloh), Andrea Linnenbank, Celina Fernandez da Cruz (beide Ausland), Neele Kesse (Mecklenbeck), Ina Teltenkötter (Hauenhorst), Lisa Piotrowsky (Köln), Noel Henkenjohann, Tonja Sehring, Luise Pötter (alle Ziel unbekannt).