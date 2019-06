Auch alle weiteren Athleten zeigten tolle Leistungen und konnten bei jedem fünften Start eine neue Persönliche Bestzeit erzielen.

Die jüngsten Teilnehmer der Sport Union waren Swana Wittenberg und Malte Schellhammer , die beide im Jahrgang 2007 an den Start gingen. Für Malte waren es die ersten Meisterschaften, welche er mit einer überzeugenden Leistung über 100 Meter Rücken von 1:33,78 und Platz fünf beendete. Swana durfte sich sogar über eine Silbermedaille über 200 Meter Brust in einer neuen Bestleistung von 3:20,87 Minuten freuen. Überzeugende Leistungen boten einmal mehr die Mädchen des Jahrganges 2006. Zoe Schürmann konnte hier zwei Siege einfahren über 100 und 200 Meter Rücken. Auf der 200 Meter Distanz konnte sie dabei ihre Bestzeit auf 2:43,02 Minuten drücken. Anna Weißen kam mit einer Handvoll Medaillen nach Hause, drei davon in Bronze und zwei in Silber. So belegte sie über 100 Meter Brust in 1:29,67 Minuten Platz zwei. Ebenfalls zwei Siege fuhr auch David Maßmann (2004) über 100 und 200 Meter Brust ein. Über 50 Meter Brust wurde er zudem in einer Zeit von 31,74 Sekunden Zweiter in der offenen Wertung.

Auch Amy Cordes (2002) durfte sich über zwei Siege in ihrer Altersklasse freuen. In jeweils neuen Bestleistungen von 1:11,66 Minuten und 2:38,36 Minuten ist ihr dies über 100 Meter und 200 Meter Rücken gelungen. Niklas Mondroch entschied in seinem Jahrgang 2003 die 200 Meter Schmetterling in 2:38,76 Minuten für sich.

In der offenen Wertung gelang es auch einigen WSU-Sportlern, auf das Podium zu schwimmen. Neben David Maßmann über 50 und 200 Meter Brust gelang dies auch Tobias Leifer über 50 Meter Rücken mit Platz zwei und Platz drei über die doppelte Distanz sowie Theresa Reimann (1998) über 200 Meter Schmetterling und Rang drei.