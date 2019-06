Nach der (Quali-) Pflicht folgt die Kür: RuFV Warendorf beim Westfalenpokal

Als bestes Team qualifizierte sich der RuFV Warendorf für den Westfalenpokal , der am Sonntag (30. Juni) im Rahmen der Westfälischen Meisterschaften in Amelsbüren ausgetragen wird.

Allein hierüber ist das zehnköpfige Team, aus dem sieben Sportlerinnen im Turnierkader stehen, überglücklich. Hart und intensiv hatte die Mannschaft an ihren Pflichtübungen gearbeitet, so dass sie ihre Leistung deutlich steigern konnte.

In der Pflichtprüfung kommt es auf jede einzelne Voltigiererin an. Nacheinander werden den Richtern neun genau vorgeschriebene Übungen präsentiert, die es so exakt wie möglich auszuführen gilt. Alle Einzelergebnisse werden dann summiert und fließen in die Endnote ein – zusammen mit der Bewertung der Kür und der Bewertung für die Leistung des Pferdes.

Nicht nur die Voltigiererinnen müssen hochkonzentriert arbeiten, vor allem auf das Vereinspferd Dr. Pepper und seine Longenführerin Renate Fockenbrock kommt es an.

Das Pferd als Sport- und Teampartner in einer Voltigiermannschaft ist in den vergangenen Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt, so dass nicht nur der Gesundheitszustand vor dem Start von einem Veterinär geprüft wird, sondern auch während des Turniers auf das Pferd ein ganz besonderes Augenmerk gelegt wird. Neben drei Richtern, die sich für die Beurteilung der Voltigierer verantwortlich zeichnen, fokussiert sich ein Richter ausschließlich auf das Pferd und dessen Beurteilung im Bezug auf die aktuelle Leistung, aber auch auf den Ausbildungsstand.

Besonders auch in der Kür ist es wichtig, dass Dr. Pepper das im Training Erlernte gut abrufen kann, um es seinen Voltigiererinnen zu ermöglichen, eine gute Leistung abzuliefern.

In der Kürprüfung, die in angemessenem zeitlichen Abstand zur Pflicht durchgeführt wird, werden die Warendorfer dann ihre aktuelle Kür zeigen. Bis zu drei Sportlerinnen gleichzeitig werden auf dem galoppierenden Dr. Pepper zu sehen sein. In der Kür steht neben dem turnerischen Aspekt auch der Schwierigkeitsgrad, die Gestaltung und der Ausdruck auf der Bewertungsliste der Richter.